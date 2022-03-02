انطلاق تصوير «عودة طاقية الإخفاء» منتصف مارس

قرر المنتج يوسف حسن يوسف منتج فيلم «عودة طاقية الإخفاء»، تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، 15 مارس الجاري.

تصوير المشاهد الداخلية في أستوديو مصر

ومن المقرر البدء في تصوير المشاهد الداخلية من أحداث الفيلم عودة طاقية الإخفاء، داخل أستوديو مصر، وتجمع المشاهد معظم النجوم المشاركين في العمل، ويستمر التصوير داخل أستوديو مصر على مدار يومين، وينتقل بعدها فريق العمل لتصوير بعض المشاهد الخارجية بمنطقة أكتوبر وشوارع وسط البلد.

استبعاد أحمد الفيشاوي من بطولة الفيلم

يذكر أن المنتج يوسف حسن يوسف، استبعد مؤخرًا الفنان أحمد الفيشاوي من بطولة الفيلم، كما استبعد أيضا المخرج عصام عبد الحميد وتولى مهمة إخراج الفيلم رامي رزق الله.

تعرف على أبطال فيلم عودة طاقية الإخفاء

فيلم عودة طاقية الإخفاء، من بطولة جماعية يضم نخبة من النجوم من بينهم الفنانة نانسي صلاح ومحمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» والفنانة ليلى عز العرب والفنان محمود الليثى والفنان تونى ماهر وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامي رزق الله.

يذكر أنّ المنتج يوسف حسن يوسف، أعلن قبل أيام، عن استبعاد الفنان أحمد الفيشاوي من بطولة الفيلم، وذلك بشكلٍ مفاجئ، رغم ظهوره في فترة التحضيرات الأولى الخاصة بالعمل.

وقرر منتج فيلم عودة طاقية الإخفاء، الاعتماد على البطولة الجماعية في ذلك العمل، بعد استبعاد أحمد الفيشاوي، دون الاتجاه للتعاقد مع نجم جديد.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل، بعد قصة حب جمعتهما على مدار 4 سنوات تقريبًا.