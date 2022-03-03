عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد وتحجب الرؤية على الطرق المختلفة

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة، مصحوبة برياح مثيرة للغبار العالق والأتربة.

رياح محملة بالأتربة

انتشرت الرياح المحملة بالأتربة بمراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة، لتسجل درجة الحرارة العظمى في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، 24 درجة مئوية، حيث انتشرت الرياح المحملة بالغبار والأتربة بمراكز المحافظة وخاصة على الطرق السريعة الصحراوية، كما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا حتى تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية.

تحذير مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية حيث تشهد المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد، جميع المواطنين من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبا لانهيارها أثناء تواجد وسير المواطنين حفاظا على سلامة جميع المواطنين، وكذلك حذرت المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية.

الصحة تحذر مرضي الجهاز التنفسي

وحذرت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، جميع مرضى الجهاز التنفسي والربو ومرضى الجيوب الأنفية من الخروج في هذا الطقس المليء بالأتربة والغبار، حفاظا على صحتهم.

خروج طلاب المدارس قبل انتهاء اليوم الدراسي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن خروج طلاب المدارس قبل انتهاء اليوم الدراسي، نظرا لسوء حالة الطقس وانتشار العواصف الترابية في كافة أرجاء المحافظة، حفاظا على صحة الطلاب.