«تحقيق» يضع بسمة نبيل في صدارة التريند

تصدرت الفنانة بسمة نبيل، اليوم الخميس، تريند محركات البحث «جوجل»، بعدما أعلنت عن مشاركتها في مسلسل «تحقيق»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

بسمة نبيل: «تحقيق» مش مجرد مسلسل بل تجربة مميزة ومختلفة

وكتبت الفنانة بسمة نبيل، عبر «انستجرام»: «بالنسبة لي تحقيق مش مجرد مسلسل.. تحقيق من وجهة نظري هو تجربة مميزة ومختلفة في صناعة الدراما على مستوى (الكتابة والإخراج والتصوير والتمثيل).. محظوظة إني كنت جزءًا من هذا العمل».

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنان بسمة نبيل.

من هي بسمة نبيل؟

بسمة نبيل، ممثلة مصرية، استطاعت أن تدخل عالم الفن من خلال التليفزيون، إذ قدمت عددًا من المسلسلات الناجحة مع كبار نجوم الفن.

ومن أشهر أعمالها في الدراما، مسلسلات: «هجمة مرتدة»، «القمر آخر الدنيا»، و«الآنسة فرح 3»، وغيرها من المسلسلات.

ولكن استطاعت الفنانة بسمة نبيل أن تحقق انتشارًا واسعًا من خلال مشاركتها في مسلسل «الاختيار 2»، إذ جسَّدت خلال أحداث هذا العمل الدرامي شخصية «سلمى»، صديقة «عليا»، التي تحبها وتحرص على مصلحتها دومًا.

أحداث مسلسل «تحقيق»

وتدور أحداث مسلسل «تحقيق»، التي تشارك فيه الفنانة بسمة نبيل، حول رواية تحقيق، في جو ملئ بالغموض، حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين، لكي يرتكبوا مجموعة من الجرائم حتى يحققوا توازنا عادلا في حياتهم.

ويقع على القارئ مهمة التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمسة، ومن ثم يبدأ فك الرموز والأسرار، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

فريق عمل مسلسل «تحقيق»

يشارك في تقديم مسلسل «تحقيق»، بجانب بسمة نبيل، كل من: «أحمد مالك، وتارا عماد، خالد أنور، هدى المفتي، طارق عبد العزيز، علي قاسم»، وغيرهم من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي، ويتألف من 13 حلقة، كما يتم عرضه على منصة «WATCH IT» الإلكترونية.