اختبارات شخصية لمسابقة «الرائدات الريفيات» بكفر الشيخ

انعقدت، اليوم الخميس، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمات للعمل التطوعي بمسابقة «الرائدات الريفيات»، في محافظة كفر الشيخ، وفق ما أعلن السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما أعلن مسلم، في بيان، عن بدء تدريبات مكلفات الخدمة العامة، وذلك داخل مقر مؤسسة التكافل الاجتماعي، بمدينة كفرالشيخ، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مقابلات شخصية للرائدات الريفيات بكفر الشيخ

وأشار مسلم إلى أن فاعليات الاختبارات بمسابقة «الرائدات الريفيات»، بدأت في التاسعة من صباح اليوم، بحضور اللجنة المختصة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات للعمل التطوعي بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ.

حضور متسابقات بلطيم وغدا الحامول

وأوضح أن اليوم الأول شهد حضور متسابقات مركز بلطيم، وأن يوم غد سوف يشهد حضور متسابقات مع مركز الحامول، مطالبا جميع المتسابقات بضرورة الحضور مبكرا لعدم تعطيل سير العمل.

التعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية

وأضاف أنه جرى تدريب مكلفات الخدمة العامة بعدد من الإدارات في كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، كمرحلة أولي، وذلك على فنون البحث الميداني؛ طبقا لمعاير البحث العلمي المتبعة.