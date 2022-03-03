تفاصيل منحتي القطع والزواج.. إحداهما تسقط بالتقادم في هذه الحالة

مزايا عدة توفرها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستفيدين، منها منحتا الزواج والقطع، التي حددت شروط وموعد صرفهما، ونص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على ارتباط صرف المنحتين بتوقف حصول المستفيدين على المعاش، فمنحة الزواج تخصص لابنة صاحب المعاش المتوفى، حين زواجها، أما منحة القطع، فيحصل عليها الابن لدى بلوغه السن القانونية.

ونستعرض معكم الفروق الأساسية بين منحتي القطع والزواج:

منحة القطع

- تصرف في حالة قطع المعاش عن الابن؛ لحصوله على معاش آخر ذي أولوية أعلى، أو لسبب آخر غير الوفاة.

- المنحة تساوى المعاش المستحق عن مدة 12 شهرا.

- ​لا تصرف منحة القطع لابن صاحب المعاش أو لأخيه إلا مرة واحدة.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب صرفها خلال مدة 5 سنوات من بداية استحقاقها.

- لا تقدم لحالات العجز إلا من خلال قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

منحة الزواج

​​​​​​​​ - تقدر قيمتها بقيمة المعاش عن مدة 12 شهرا.

- لا تُستحق المنحة إلا مرة واحدة فقط.

- يشترط أن تكون الأخت أو ابنة صاحب المعاش مستحقة للمعاش.

- تصرف مرة واحدة.

ويحدد قانون التأمينات الإجتماعية كيفية توزيع المعاش على المستفيدين كالتالى:

- أرملة فقط: تحصل على ثلاثة أرباع المعاش.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل على ثلث المعاش، والأولاد على نصفه والوالدين على سدسه لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على ثلثي المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي.