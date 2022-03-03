مدارس المستقبل الحديثة للغات تعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد

أعلنت إدارة مدارس المستقبل الحديثة للغات، فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لرياض الأطفال، موضحة أن التقديم يستمر حتى 31 مارس الجاري، لافته إلى أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز للطلاب وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم والمهارات الحياتية وليس الحفظ والتلقين.

مصروفات مدارس المستقبل الحديثة للغات

وأوضحت إدارة مدارس المستقبل، أن المصروفات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال 11500 جنيه، وتُسدد دفعة واحدة في المدرسة بعد قبول الطالب أو الطالبة، مؤكدة أن هذه المصروفات لا تشمل «الباص» وجرى تخفيض مصروفات «الأتوبيس» الخاص بنقل الطلاب إلى 2500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه وذلك لمن يقدم خلال شهر مارس، لافتة إلى أن ثمن استمارة التقديم 300 جنيه.

شروط مدارس المستقبل الحديثة للغات

وأكد مصدر مسؤول بإدارة المدارس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شروط القبول بمدارس المستقبل الحديثة تتمثل في أن يكون سن الطالب بحلول أول أكتوبر المقبل ثلاثة سنوات و6 شهور، وسيجري عمل مقابلة شخصية للطالب تشمل بعض المعلومات البسيطة عن نطقه للحروف وتمييزه للألوان، ومقابلة شخصية لولي أمره للتأكد من اطلاعه ولو قدر بسيط على اللغة.

وأضاف المصدر، أن إدارة المدارس كثّفت من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشددًا على أولياء الأمور بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد عن التقديم للمدرسة، لافتًا إلى أنه في حال قبول الطالب واجتيازه للمقابلة الشخصية يسدد ولي الأمر المصروفات الدراسية مباشرة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حريصة على متابعة سير العملية في جميع المدارس الخاصة ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.