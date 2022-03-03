انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بعد قليل

تفتتح بعد قليل، وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، ومحافط قنا، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذي يقام في محافظة قنا.

ويبدأ حفل افتتاح مهرجان دندرة بمشاهدة عرض التحطيب لفرقة قنا للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في ساحة المعبد واستقبال الضيوف ثم الانتقال إلى مسرح المعبد، وتقديم الحفل الإعلامي حسين حسني، وعقب ذلك يلقي محافظ قنا كلمته ثم وزير السياحة والآثار فكلمة وزيرة الثقافة، ويختتم حفل الافتتاح مع أمير الغناء العربي هاني شاكر بتقديم فقرة غنائية.

تفاصيل حفلات مهرجان دندرة

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة، وتضم 3 حفلات يحييها على التوالي أمير الغناء العربي هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وإيمان عبد الغني وطارق العربي طرقان.

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يجرى افتتاح معرض كتاب بنادي فتيات قنا، يشمل مجموعة من أهم العناوين في مختلف ألوان الفكر.

اختراق صفحات الفنان هاني شاكر

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد تعرض إلى اختراق حساباته الرسمية على «فيسبوك» و«إنستجرام»، ونشر المتسللون عدة منشورات وصفها «شاكر» بـ«المغرضة»، ورغم استعادته الحسابات مرة أخرى، إلا أنه أكد أنها محاولة لتشويه صورته أمام الرأي العام.

وكتب هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «للأسف الشديد، تم اختراق حسابي على فيس بوك وإنستجرام، وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي أمام الرأي العام».