«العدل» تنظم مؤتمرا إقليميا عن الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية

يعقد المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمرًا إقليميًا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية.

يأتي ذلط في إطار رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل نحو الاهتمام بالعنصر البشري في المنظومة القضائية، وتعزيز قدرات السادة القضاة وتنمية مهاراتهم.

إقرار التعاون الدولي

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الاتفاقات الدولية والإقليمية في شأن الجرائم السيبرانية، والأدلة الرقمية وانعاكسها على التشريعات المقارنة أو إقرار صور التعاون الدولي في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر قضاة وأعضاء النيابة العامة من مصر والدول العربية ومملكة إسبانيا بغرض تبادل الخبرات بين المشاركين والتعرف على تجارب الدول المشاركة في استخدام الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي.

خبراء مختصون في الجرائم السيبرانية

ويحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المتخصصين في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع التعاون بين وزارة العدل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.