مدارس ومجمّعات وتأمين صحى وكبارى لخدمة المواطنين

تنشر مبادرة «حياة كريمة» أعمالها فى جميع أنحاء الريف المصرى، للتخفيف عن كاهل المواطن، ورفع مستوى معيشته، من أجل توفير حياة كريمة له، من خلال نشر القوافل الطبية، وإنشاء المجمّعات الخدمية، والمستشفيات، وتوصيل خطوط المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن الغاز الطبيعى، والمدارس، والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى التطوير وتحقيق التنمية من أجل الارتقاء بالمواطن.

وأعلنت محافظة الغربية تركيب 100 فلتر مياه بمنازل المستحقين بقرى المبادرة بالمجان بالتعاون مع إحدى شركات معالجة المياه، موضحة أنه تم الانتهاء من تركيب عدد 15 فلتر مياه بالمنازل بقرية كفر شبرا اليمن التابعة للوحدة المحلية بقرية شبراملس، و22 فلتر مياه بقرية ميت المخلص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرشابة، ليصل إجمالى ما تم تركيبه 37 فلتر مياه، كما يجرى التنسيق لتركيب باقى الفلاتر بباقى القرى، ضمن مبادرة الشركة لتركيب عدد 500 وحدة معالجة منزلية للأسر المستحقة داخل المحافظات المختلفة.

وفى أسيوط، انتهت المبادرة من 80% من أعمال تشييد مجمّع الخدمات الحكومية، و55% من مجمّع الخدمات الزراعية والبيطرية، وإنهاء أعمال الصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكات المياه، وأعمال تمديد كابلات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتطوير مدرسة منشية ناصر المشتركة للتعليم الأساسى بمركز ديروط، بجانب إجراء عدة لقاءات مع المواطنين أمام هذه المشروعات لقياس مدى رضا المواطنين، ومعرفة ملاحظاتهم الخاصة بالمبادرة، بحسب ما أعلنه المنسق الميدانى لـ«حياة كريمة» بالمحافظة.

وفى بنى سويف، وبالتحديد بمركز ببا، تشهد قرية «هلية» استمرار العمل بمجمّع الخدمات الحكومية ونسبة التنفيذ 90٪، والانتهاء من مدرسة «هلية» الإعدادية ونسبة التنفيذ 100٪، ومدرسة هلية الثانوية ونسبة التنفيذ 65٪، والمجمع الزراعى ونسبة التنفيذ 55٪، ومشروع الغاز الطبيعى ونسبة التنفيذ 30٪، وزرع عمدان ورفع كفاءة المحولات الكهربائية ونسبة التنفيذ 50٪.

وتشهد قرية نزلة الزاوية استمرار العمل فى مدرسة نزلة الزاوية الابتدائية جناح ملحق بنسبة تنفيذ 70٪، ومدرسة نزلة الزاوية الإعدادية جناح ملحق بنسبة تنفيذ 95٪، والانتهاء من مدرسة زاوية الناوية الابتدائية ورفع كفاءة نسبة التنفيذ 100٪، وفى قرية زاوية سليم جابر يستمر العمل فى مدرسة سليم جابر تعليم أساسى نسبة التنفيذ 90٪، ومدرسة سليم جابر الإعدادية نسبة التنفيذ 80٪.

كما جرى تنفيذ محطة رفع صرف صحى بنسبة 20٪، ومستشفى التأمين الصحى الشامل بنسبة 10٪، والانتهاء من كوبرى زاوية الناوية بنسبة 100٪، ومشروع الصرف الصحى بنسبة 80٪، ومشروع المياه بنسبة 80٪، وزرع أعمدة الكهرباء ورفع كفاءة محولات الكهرباء بنسبة 80٪. وفى قرية «المشارقة» جرى الانتهاء من كوبرى ونسبة التنفيذ 100٪، ومحطة الرفع نسبة التنفيذ 5٪، كما تشهد قرية على كيلانى استمرار العمل بالمبنى الإدارى لمركز الشباب ونسبة التنفيذ 95٪، وكوبرى المشارقة ونسبة التنفيذ 90٪، ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية ونسبة التنفيذ 95٪، ومحطة الرفع ونسبة التنفيذ 25٪.

وفى قرية «طرشوب» فإن هناك مشروع الصرف الصحى ونسبة التنفيذ 80٪، ومشروع المياه ونسبة التنفيذ 80٪، ومشروع الكهرباء ونسبة التنفيذ 80٪، ومستشفى التأمين الصحى ونسبة التنفيذ 15٪، وإنشاء جناح مدرسة طرشوب الابتدائية ونسبة التنفيذ 80٪، كما تم الانتهاء من كوبرى عزبة محجوب ونسبة التنفيذ 100٪ فى عزبة محجوب.

تدشين غرفة «قدم صحيح» فى بنى سويف بالتعاون مع وزارة الصحة لتخفيف العبء عن كاهل مرضى القدم السكرى

وافتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أمس، غرفة مبادرة «قدم صحيح» التى تنفذها مؤسسة «صُناع الخير» للتنمية وجامعة بنى سويف، تحت رعاية رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووفقاً لبروتوكول تعاون بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لمرضى القدم السكرى لحمايتهم من البتر. رافق رئيس الجامعة فى الافتتاح الدكتور محمود وافى، مدير المبادرة فى «صُناع الخير»، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود «صُناع الخير» لدعم المرضى غير القادرين وتعاون المؤسسة مع مستشفيات جامعة بنى سويف لتقديم خدمات طبية وعلاجية وتوعوية لمرضى القدم السكرى وفق أحدث بروتوكولات العلاج فى العالم. وأكد أن افتتاح غرفة «قدم صحيح» بمستشفيات جامعة بنى سويف يمثل أهمية كبيرة للنطاق الجغرافى الذى تقدم فيه مستشفيات جامعة بنى سويف خدماتها الطبية، وأن الجامعة ترحب بكل تعاون جاد وبنّاء لصالح تقديم خدمات طبية ذات جودة لغير القادرين. من جانبه، أوضح الدكتور محمود وافى، مدير مبادرة «قدم صحيح» بصناع الخير، أن المبادرة تعمل فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستهدف تخفيف العبء عن كاهل مرضى القدم السكرى غير القادرين بحمايتهم من بتر القدم من خلال تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة عبر معهد السكر وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضى القدم السكرى غير القادرين.

وذكر «وافى» أن المبادرة توفر العلاج الواقى لبتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرة، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى. وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم التشغيل التجريبى لغرفة «قدم صحيح» بمستشفيات جامعة بنى سويف، إذ استقبلت الغرفة ١٢٥ من المرضى قدمت لهم خدمات علاجية وتوعوية ذات جودة ونجحت فى رفع معدلات الحماية لبتر القدم السكرى بشكل ملحوظ، بحسب شهادة أطباء الأوعية الدموية بالجامعة المشرفين على الغرفة.

إطلاق مبادرة «التعليم حياة» بالقليوبية لتوفير بنية تكنولوجية للمدارس وتزويدها بخدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر

وفى القليوبية دشنت الإدارة التعليمية بمركز شبين القناطر مبادرة «التعليم حياة» بالوحدة المحلية بقرية المريج، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، بهدف توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، إذ جرى تركيب أجهزة بمدرسة المريج الإعدادية، ومدرسة كفر الشوبك الإعدادية، وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالى.

فى سياق آخر، أجرى مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، زيارة لمشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز فى شبين القناطر، لعمل مشروع تخرُّج عن إنجازات المبادرة، إذ استقبل خليل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية، الطلاب، وقدم لهم كل المعلومات حول المشروع، ونسب الإنجازات التى تمت به، وعن إنجازات هذه المبادرة الرئاسية الضخمة والمهمة.

وتابعت الوحدة المحلية بالمريج أعمال رفع كفاءة الكهرباء بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير القرى «حياة كريمة»، إذ جرى تثبيت محول الكهرباء الجديد بمنطقة السوق النموذجية المطورة المقترح إنشاؤها أعلى المصرف المغطى، لرفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة توزيع الأحمال بالقرية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وجرت الأعمال بمعرفة شركة القاهرة للمقاولات، ومهندسى الشركة المنفذة، وشبكة كهرباء شبين القناطر، ومكتب كهرباء المريج، تأتى الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى «حياة كريمة».

انتهاء الأعمال الإنشائية والتشطيبات والواجهات الخارجية والداخلية لمشروع إنشاء مدرسة عرب صبيح بـ«شبين القناطر»

وأعلن المحاسب خالد العرفى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات والواجهات الخارجية والداخلية لمشروع إنشاء مدرسة عرب صبيح الابتدائية، بنسبة إتمام نحو 93%.