إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة المتغيرات المكانية بالقليوبية، من رصد عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة القناطر الخيرية، حيث جرى شن حملة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من قبل الوحدة.

إزالات على مساحة 9390 مترا

أسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدي بمساحة 9390 مترا بقريتي شلقان وأبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالات ما بين أسوار وأسقف وأعمدة خرسانية وجاملونات وحوائط وأعمدة أرضي مسلحات ومنازل سويسي على سمل خرساني وأسقف صاج على مخازن تم إنشاؤها حديثاً، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومجلس مدينة القناطر الخيرية.

تحرير محاضر فورية

وأصدرمحافظ القليوبية تعليماته بتحرير محاضر فورية للمتعدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مشدداً على أنه لن يتهاون بأي تعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء باستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع وحدة المتغيرات والزراعة لرصد أي حالة تعدي في المهد، وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بصفة يومية حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات، إذ أن الحالات التي يتم إزالتها قد تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية عبر منظومة المتغيرات المكانية.

تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب

وفي سياق آخر، تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022/2021، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات.

ووجه المحافظ المشرفين بتنفيذ الأعمال والتي تتمثل في مديرية الطرق والقليوبية، بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات واستكمال الإنشاءات فوراً، مؤكداً أنه سيتم المرور بشكل دائم لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المشروع.

تأتي أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والارتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة.

ويشمل التطوير إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 مترا وعرض21 مترا، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين، علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة إنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك.

ووجه المحافظ برفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق والمتابعة المستمرة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في أي اختناقات مرورية.