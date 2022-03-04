وزير خارجية أوكرانيا: جنود روس يغتصبون النساء في المدن

زعم وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، أن بعض الجنود الروس ارتكبوا عمليات اغتصاب نساء في مدن أوكرانية، في أحدث تطورات حرب روسيا وأوكرانيا التي دخلت الجمعة يومها التاسع، بسحب ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

ويأتي اتهام وزير الخارجية الأوكراني، تزامنا مع تقدم الجيش الروسي على الأرض، وإعلان سيطرته صباح اليوم، بشكل كامل على محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطات أوكرانيا النووية وأوروبا.

روسيا: مخربون أوكرانيون وراء الهجوم على زابوريجيا

اتهمت كييف، القوات الروسية باستهداف محطة زابوريجيا النووية، واعتبر رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، أن هذه أول مرة يتم مهاجمة منشأة نووية في التاريخ، في حين ردت وزارة الدفاع الروسية، قائلة: «مخربون أوكرانيون هاجموا المحطة».

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، استهداف محطة زابوريجيا النووية، بأنه استفزاز وحشي، في إشارة إلى محاولة إلصاق التهمة في موسكو.