القبض على شاب طعن صاحبة محل بساطور في الجيزة

تمكنت مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدراة العامة للمباحث من القبض على شاب حاصل على بكالوريوس هندسة بقتل صاحبة محل بقالة عن طريق الاعتداء عليها بساطور، فسقطت على الأرض فاقدة للوعي ونقلت لمستشفى الهرم، وتبين أنها مصابة بجرح قطب بالوجة والذراع الأيسر.

تحريات المباحث

وعلى الفور تمكنت مباحث الجيزة بإشراف من العقيد عمرو حجازي والمقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، من القبض على المتهم وتبين في التحريات أنه يهذي ومضطرب نفسيا، وقررت والدته أنه يعاني من انفصام في الشخصية و يعالج نفسيا.