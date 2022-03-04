مصرع طفلة غرقًا في نهر النيل بمركز مطوبس

لقيت طفلة مصرعها غرقًا في نهر النيل، بقرية اليسري التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

غرق مليكة 3 سنوات

في البداية، تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة رشيد يفيد باستقبال المستشفى جثة طفلة، توفيت غرقا بنهر النيل في قرية اليسري التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجرى حفظها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم.

وتبين أن الطفلة المتوفى تدعى «مليكة ح .خ» 3 سنوات، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي رشيد العام بالبحيرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق شاب

كانت قرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، قد شهدت حالة من الحزن عقب وفاة شاب غرقا بمصرف الخيري العمومي بطريق القرية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب غرق داخل مصرف الخيري بقرية بسنتواي التابعة للمركز نفسه، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتبين وفاة «أحمد ر .م» 15 سنة، مقيم قرية عزام التابعة لمركز أبو حمص، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أبو حمص العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.