جمال عبد الواحد نقيبا للمهندسين في الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المهندسين بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة، عن نتيجة الانتخابات على مقعد النقيب، وذلك عقب الانتهاء من فرز جميع الأصوات في جولة الإعادة بين اثنين على ذلك المقعد، والتي انتهت بفوز المهندس جمال عبد الواحد بالمقعد بحصوله على 959 صوتاً.

وتفوق «عبد الواحد» على المهندس هشام والي مؤمن النقيب السابق والذي احتل مقعد النقيب لعدة دورات انتخابية بحصوله على 915 صوتاً، بفارق بسيط بلغ 44 صوتاً فقط.

أعضاء مجلس نقابة المهندسين الجديد

كما أعلنت اللجنة عن مجلس نقابة المهندسين الجديد بالكامل، حيث أصبح عبد الواحد نقيباً للمهندسين بمحافظة الفيوم، بينما فاز بعضوية شعبة «مدني» كل من المهندس مصطفى مؤمن، والمهندس محمد عبد الحكم، والمهندسة أسماء ظريف أبو طالب، بينما فاز بعضوية شعبة «الكهرباء» كل من المهندس محمد أبو زيد، والمهندس أحمد رحيم، فيما فاز بمقعد شعبة «بترول وتعدين» المهندس رامي رشاد، وحصدت المهندسة هالة الطلاوي مقعد شعبة «عمارة».

جولة الإعادة انطلقت صباحاً

وكانت انتخابات جولة الإعادة بين المهندسين هشام والي مؤمن، وجمال عبد الواحد، انطلقت في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وعقب غلق الصناديق بعد انتهاء التصويت، بدأت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في فرز الأصوات.

1942 مهندساً أدلوا بأصواتهم

حيث أدلى 1942 مهندساً ومهندسة بأصواتهم اليوم، منهم 1874 صوتاً صحيحاً، و86 صوتاً باطلاً، والتي كشفت عن فوز عبد الواحد متفوقاً على والي بفارق بسيط لم يتجاوز 44 صوتاً، في نتيجة صادمة لمهندسي الفيوم الذين اعتادوا فوز المهندس هشام والي بالمقعد طوال عدة سنوات متتالية.