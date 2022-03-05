ما لا تفصح عنه البنوك لعملائها.. 20 سرا يجب معرفتها «تحذيرات ونصائح»

رغم العروض الكثيرة التي تعلنها البنوك، وسعيها الدائم لجذب أكبر عدد من العملاء،ـ بطرح منتجات جديدة، تلائم احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع، بما يخدم في النهاية العميل، إلا أنَّ المصارف والمؤسسات المالية، هدفها الرئيسي في النهاية زيادة إيراداتها، وبالتالي تحقيق أرباح طائلة من خدماتها التي تقدمها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، 20 معلومة أغلبها قد يتعلق بمدخراتك أو الرسوم التي تدفعها، قد لا يعلمها المتعاملين عن البنوك، التي يتعاملون معها، نظرا لتكتم أغلبها عن الإفصاح عنها، التي تكون أهم مواردها، وهي كالتالي:

1- الغرض من العروض التي يطرحها البنك -في الأساس- توسيع قاعدة العملاء، والبنوك تتنافس جميعها في جذب أكبر قدر ممكن من العملاء الجدد بطرح منتجات جديدة ومغرية، فيما أنَّ أفضل عرض يمكن أن يقدمه مصرفك سيكون للعملاء الجدد، والعروض المعلن عنها أغلبها وهمي إذا قمت بتفحصها.

2- قد تغري البنوك عملائها بالحصول على قروض بـ أسعار فائدة مخفضة، فيما أنَّ الاستفادة من تلك العروض يكون لعدد محدود حتى لو تمت الموافقة على طلب القرض، وهو ما لن يعلن عنه البنك.

3- في جميع الأحوال، البنك هو المستفيد الأول من مشترياتك عبر بطاقتك البنكية، حيث أنَّ هناك عمولة دائماً يتم سدادها من المبلغ المدفوع يقوم البنك باستردادها على الفور.

البنك سيرفع الرسوم على مشترياتك بكريدت كارد.. في هذه الحاله

4- إذا لم يكن في حسابك المصرفي ما يكفي من الأموال، فمن الأفضل ألا تقوم بدفع مشترياتك عبر بطاقتك الائتمانية لأن ذلك سيكلفك الكثير، حيث تحاول البنوك في هذه الحالة رفع الرسوم لضمان زيادة إيراداتها.

5- استعمال «الفيزا» في الخارج يكلفك الكثير، حيث ترفع أغلب البنوك رسوم المعاملات المالية على البطاقات إذا تمت المعاملات خارج البلد.

«لا تتخلص من بطاقاتك القديمة».. ستحتاج إليها

6- لا تتخلص من فيزا البنك القديمة لتعاملاتك، فقد تحتاجها لاحقاً في الحصول على قرض عقاري.

7- كثرة استعمال «الكريدت كارد» الخاصة بك يحسن من تاريخك الائتماني لدى مصرفك، بخلاف ما هو سائد، وتسهل لك الحصول على تمويلات مستقبلاً.

8- لا يوجد حسابات بنكية مجانية، جميعها تدفع عليه رسوم، لكن الفرق في طريقة وكيفية احتساب الرسوم

9- أي عمليات سحب لأموالك تكلفك رسوم، ولكن إما رسوم على السحب من ماكينات ATM، أو رسوم على السحب الشخصي

10- تأكد أن مصرفك لا يتعمد خصم الديون قبل حساب الأموال التي قمت بإيداعها في نفس موعد الاستحقاق لتغطية مديوناتك، حيث تتلاعب بعض البنوك بخصم المستحقات أولاً لضمان فرض رسوم أو غرامة.

11- تأكد أن البنك قام بإيداع شيكات المقاصة في حسابك المصرفي في موعد وتاريخ الإيداع الذي قمت به، حتى تتجنب انخفاض الحساب للحد الذي قد يكلفك رسوم إضافية.

12- خدمات التأمين التي تقدمها البنوك مقترنة بالمنتجات المصرفية، مثل بطاقات الائتمان والحسابات الجارية والودائع والشهادات، تكلفك رسوم إضافية في حين أنك «لا تحتاجها»، ولا ترجع أهميتها سوى أنها بند مضمون لزيادة أرباح أو إيرادات البنك الذي تتعامل معه.

احذر سداد رسوم على خدمات لا تستخدمها

13- الأموال التي تقوم بدفعها للبنك تحت بند سداد رسوم الحساب، في الغالب لا تتلقى مقابلها خدمات بنفس القيمة، خاصةً إذا كانت شهرية، أي انك تقوم بدفع مبالغ مقابل «لا شيء».

14- تأكد أن العوائد على الودائع والشهادات وحسابات التوفير المغرية ستظل كما هي ولن يتم تخفيضها حتى موعد الاستحقاق، حيث تلجأ بعض البنوك لتغيير أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية وفقاً لما تعلنه البنوك المركزية.

15- أفضل أسعار العملات غالباً لا توفرها لك البنوك، لذلك إذا أردت تحويل أو شراء النقد الأجنبي ما عليك سوى الذهاب إلى سوق الصرافة.

16- أخطاء العملاء مصدر هام لأرباح وإيرادات البنوك، فلا يغريك حصولك على بطاقة ائتمان مجانية.

17- بنود التعاقدات على تمويلات عقارية من البنوك لابد من مراجعتها بعناية، خاصة المكتوبة بخط صغير، والتأكد فحص الرسوم الإدارية ورسوم التخارج جيداً.

18- عند سدادك لأقساط الديون العقارية مبكراً، تأكد انك ستتخلص بالفعل من تكاليف وأعباء الدين، وأنَّه لن يتم فرض رسوم على «السداد المبكر».

19- تأكد أنَّ أقساط القرض العقاري الذي قمت بالتعاقد عليه مع البنك لن يتغير مستقبلاً، حتى وإن ظل سعر الفائدة كما هو، حيث تنص أغلب اتفاقات التمويل العقاري على منح البنوك الحق في الزيادة.

20- إذا قررت إغلاق حساباتك المصرفية وإلغاء بطاقاتك البنكية، تأكد أنك لن تحتاج إلى قرض، لأنك بهذا التصرف تسببت في حجب تاريخك الائتماني عن البنوك وإخفاء معاملاتك المالية، وبالتالي رفع سعر الفائدة على أية تسهيلات ائتمانية قد تحصل عليها.