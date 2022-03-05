الدفاع اليابانية: المقذوف الكوري الشمالي قطع مسافة 300 كيلومتر

قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، إن المقذوف الكوري الشمالي، قطع مسافة 300 كيلومتر، موضحا أن ارتفاع المقذوف وصل إلى نحو 550 كيلومترا.

«كيشي»: القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

أضاف كيشي، أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مشيرا إلى مواصلة بلاده مراقبة الوضع، وسنعمل مع واشنطن لجمع وتحليل المعلومات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت «سول»، أن كوريا الشمالية، نفذت تجربتها الصاروخية الـ9، وأطلقت صاروخ باليستي باتجاه البحر.

وفي بيان، اليوم السبت، قالت «هيئة الأركان المشتركة» لكوريا الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وزارة الوحدة: نراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية «لي جونج جو»، إن وزارة الوحدة ستراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية، وتستعد لكل الاحتمالات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأجرت «بيونج يانج»، في وقت سابق، عددا من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري 2022، وقالت السلطات الكورية الشمالية، إنها اختبرت صواريخ بالستية وفرط صوتية ونظاما صاروخيا متحركا على السكك الحديدية وغيرها.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إنه رغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت «كوريا الشمالية» عددا قياسيا من تجارب الأسلحة في يناير الماضي قبل تعليقها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وفي الصين، أشارت وزارة المال، إلى رفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1 %لعام 2022، وقالتقرير الميزانية الحكومية، إن «بكين»، خصصت نحو 1.45 تريليون يوان «230 مليار دولار» للدفاع الوطني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.