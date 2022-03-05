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محمود مسلم

700 جمعية أهلية تقنن أوضاعها بكفر الشيخ

كتب:

خيرالله فؤاد
06:49 م | السبت 05 مارس 2022
صورة لديوان عام محافظة كفرالشيخ

صورة لديوان عام محافظة كفرالشيخ

قال مصطفي صبري مدير إدارة الجمعيات، بمديرية التضامن في محافظة كفر الشيخ، إن 700 جمعية خيرية على مستوى المحافظة وفّقت أوضاعها، باستفاء أوراقها القانوينة.

وأضاف صبري، في تصريح لـ«الوطن»، الجمعيات الخيرية والأهلية لها دور اجتماعي مهم نحو المشاركة المجتمعية في شتي المجالات، والتي تهم الأسر الفقيرة، وكذلك في تعظيم الدور المجتمعي للتنمية المستدامة.

2400 جمعية لم توفق أوضاعها 

وأوضح أن 2400 جمعية خيرية وأهلية لم توفق أوضاعها حتي الآن على مستوى المحافظة، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددها القانون.

وأكد أن مديرية التضامن بالمحافظة، طالبت من خلال الإدارات المختلفة بضرورة تقنين تلك الجمعيات أوضاعها القانونية.

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