بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 في حادث تصادم بالإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم ميكروباص برصيف طريق «المحمودية - الإسكندرية»، ونُقلت المتوفية إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم بطريق المحمودية في الإسكندرية

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغ من شرطة النجدة يفيدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالرصيف طريق المحمودية خورشيد اتجاه محرم بك امام ش السوق ومسجد خورشيد الكبيرحيث تم انتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن ووحدة المرور من أجل التعرف علي ملابسات الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي.

إصابة 8 في حادث تصادم علي طريق المحمودية بالإسكندرية

ونقلت سيارات الإسعاف 8 مصابين إلي مستشفي جمال حماده من أجل تلقي العلاج، مع قيام رجال المرور برفع آثار الحادث من الطريق الرئيسي وسير حركة المرور والسيارات علي الطريق، كما نقل المتوفية إلى مشرحة كوم الدكة.

اسماء مصابي حادث تصادم طريق المحمودية

عفاف فتحي حسين راغب 40 سنة

اسماء المصابين في مستشفي جمال حماده

حمدي محمد عبد المطلب 50 سنة كفر الدوار مصابة كسر بالساق والذراع الايسر

نورهان عطيه محمود 20 سنة عوايد مصابة كسر بالذراع الايمن وجرح بالجبهه 5سم.

مجدي محمد محمد 47 سنة ابيس، مصاب كسر بالذراع الايسر وكدمه بالعين اليسري وعوارض ارتجاج وكسر بالكتف الايمن .

عزت عبد الرحمن عبد الواحد 33 سنة كفر الدوار مصاب كسر بالضلوع والذراع الايسر.

حسن شرف قطب 37 سنة السناهرة، مصاب كسر بالكتف الايمن وكدمه بالجبهه.

حسن محمد مبروك 55 سنة خورشيد مصاب كسر بالكتف الايس وعوارض ارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه.

منصور اسماعيل بسيس 47 سنة كفر الدوار مصاب كدمات وسحجات وعوارض ارتجاج.

محمود الصافي محمد27 سنة خورشيد مصاب اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالضلوع وكدمات متفرقه.