مهرجان رياضي في النوبة بمشاركة 544 طالبا: مسيرة مشي وطابور عرض ومسابقات

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال قطاع الخدمات والأنشطة - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية «الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية» المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية وتوفير الدعم المتواصل لهم، وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مباريات كرة قدم للمرحلة الابتدائية والإعدادية بنين ومسابقات ألعاب قوى

وأكّدت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بأنّه جرى إقامة المهرجان الرياضي والكشفي الرابع لأبناء النوبة هذا العام بمحافظة أسوان بقرى وادي كركر بمشاركة 544 طالبًا وطالبة، موضحة أنَّ الفاعليات بدأت خلال اليوم الأول بمسيرة للمشي بمشاركة طلاب المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، تلاه طابور عرض للفرق المشاركة في الأنشطة الرياضية والكشفية.

وبينت أنَّ المهرجان شهد إقامة مباريات كرة قدم للمرحلة الابتدائية والإعدادية بنين، ومسابقات ألعاب قوى (50م عدو/ وثب طويل) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (بنين/ بنات)، بالإضافة إلى عقد اختبارات اللياقة البدنية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (بنين/بنات)، ومعسكر للكشافة ومعسكر للمرشدات للمراحل التعليمية الثلاثة.

عروض رياضية وفقرات فنية

وأضافت أنَّه على هامش المهرجان تم إقامة ندوة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المدينة وما يخص قضايا التعليم وكيفية المساعدة لحلها، مشيرة إلى أنَّ فاعليات اليوم الثاني شهدت استكمال مسابقات كرة القدم (بنين/بنات)، والتصفيات الدور القبل نهائي للمسابقات ألعاب القوي (بنين/بنات)، واختبارات اللياقة البدنية بنين بنات، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل للكشافة والمرشدات.

وبينت أنَّ فاعليات اليوم الثالث شهدت ختام جميع الأنشطة، وإقامة حفل الختام وتقديم عروض رياضية وفقرات فنية من أبناء المدينة، وإقامة معرض للمشغولات اليدوية لأهل المدينة، وفى ختام المهرجان تم تكريم الطلاب المشاركة بالمهرجان.

يشار إلى أنَّ هذا العام هو العام الرابع لإقامة المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي بقرى النوبة بأسوان، إذ جرى إقامته فى العام الأول فى قرى نصر النوبة، والعام الثاني بقري غرب سهيل، والعام الثالث بقري غرب أسوان وهذا العام بقرى وادي كركر.

وحضر فاعليات المهرجان عبدالكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان ومدير الشئون التنفيذية بالمحافظة، ومدير إدارة غرب التعليمية وعدد من قيادات المدينة، والدكتور محمد سعد الدين علام مدير إدارة المنشآت بالإدارة العامة للتربية الرياضية بالإضافة إلى أعضاء الإدارة العامة للتربية الرياضية.