بدء تطوير مزلقان «التطبيقيين» ورفع كفاءة الإنارة والرصف بدسوق

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات متعددة وأعمال تطوير ورفع كفاءة الإنارة، والرصف بـ«الإنترلوك»، وتطوير مزلقان «التطبيقيين»، الذي يربط عدداً من الشوارع الرئيسية بوسط مدينة دسوق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بدء أعمال تطوير مزلقان «التطبيقيين»، الذي يربط المدينة من شارع «الشركات»، وشارع «عبد العزيز» ومناطق وسط المدينة، بالإضافة إلى إزالة المعوقات والتوسعة لأعمال التطوير، وازالة كافة العشوائيات على جانبي المزلقان.

تطوير مزلقان «التطبيقيين» لتيسير الحركة المروية

وقال رئيس مدسنة دسوق إنه يجري الإعداد وطلاء وتركيب البلاط، وتركيب البوابات الإلكترونية، وطبقة الأسفلت السطحية، وإنشاء الغرف اللازمة، حتى يظهر المزلقان بالمظهر اللائق، وتقديم خدمة مرورية جيدة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، وتطوير المزلقانات تحقيقاً للسيولة المرورية، تحت إشراف الهيئة العامة للسكك الحديدية والشركة المنفذة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق أنه تابع استكمال صيانة وإنارة شارع «الجيش»، ومثلث «الصفا»، وشوارع «الدلتا والمطحن وسيدي إبراهيم والكوم الأحمر»، إضافة إلى عدد من الشوارع الجانبية، حيث ترأس حملة لرفع الأتربة بشارع الجيش.

رفع كفاءة طريق «الجيش» حتى مستشفى المبرة

كما تابع «عبد الستار» أعمال تركيب استكمال تركيب الإنترلوك في شارع «الجيش»، والوقوف على ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، ورفع كفاءته وتطويره بدايةً من حديقة «أم القرى» حتى ميدان «زويل»، متجهاً إلى طريق فوة، بالإضافة لمتابعة توريد الانترلوك للمرحلة الثانية، وبدء العمل على تركيبة من شارع «الشركات»، من ميدان «زويل»، حتى مستشفى المبرة وشارع المدارس، بالتزامن مع أعمال التجميل في إطار رفع مستوى البلدورة بمنسوب مناسب وتطوير الأرصفة.