التحقيق في تعدي تلميذ إعدادي على زميله بالغربية.. أصابه بـ12 غرزة

توجهت، اليوم، لجنة من إدارة زفتى التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية، للتحقيق في واقعة تعدي تلميذ على زميله في مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، بآلة حادة، ما أسفر عن إصابته في وجهه وإجراء عملية جراحية له بـ12 غرزة.

خارج سور المدرسة

وقال مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية تلقت شكوى بالأمس من والد التلميذ ياسين عيد، في الصف الثاني الإعدادي، بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، بمركز زفتى، تتضمن تعرض ابنه إلى التعدي عليه من أحد زملائه وإصابته بجرح في الوجه، ونقل على إثره إلى مستشفى زفتى العام وتم إسعافه، واحتاج الى خياطة أسفل وأعلى العين.

وأوضح المسؤول، أن المديرية أحالت الشكوى إلى إدارة زفتى التعليمية من أجل بحثها، ورغم أن الواقعة كانت خارج سور المدرسة وبعد انتهاء اليوم الدراسي، لكن سيتم التحقيق فيها كون الطرفين تلميذين بالمدرسة.

وبدأت الواقعة داخل المدرسة، من خلال مشادات كلامية بين التلميذين، ثم تطورت إلى مشاجرة خارجها.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتى، يتضمن تقدم محمد عيد، ولى أمر تلميذ ياسين، ببلاغ يحمل رقم 35 أحوال لسنة 2022، ضد زميل ابنه في مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة زفتى التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، بالتعدى عليه بآلة حادة أثناء خروجه من المدرسة.

وذكر في بلاغه، أن زميل ابنه تعدى عليه في الفصل الدراسي برش المياه عليه وعلى زملائه، وحدثت مشادات كلامية بينهم، وتوعد التلميذ إبنه بالإنتظار علي باب الخروج والتعدي عليه، وعقب خروجهم، فوجئ إبنه بقيام زميله بإشهار آله حادة من ملابسه، والتعدي عليه، ما أسفر عن إصابته في وجهه أعلي العين وأسفلها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم خياطة الجرح بـ12 غرزة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.