أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة.. وفاة ومرض وزواج

شهدت الساحة الفنية خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين وفاة ومرض وزواج.

في هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز تلك الأحداث:

سيطر الحزن على عدد كبير من نجوم الفن، وتحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء، إثر وفاة الإعلامي والممثل إياد داوود، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

سبب وفاة إياد داوود

وكشف الصحفي والسياسي خالد داود، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن وفاة شقيقه، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

بعدها دوّن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير برقيات تعزية ونعي للإعلامي الراحل، مثلما كتبت سلمى صباحي، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «أخويا وعِشرة عمري إياد داوود راح للغفور الرحيم.. أرجو من كل اللي بيحبوا إياد يدعوله».

كما نعاه المنتج محمد العدل، قائلًا: «إياد داوود الممثل والمذيع في ذمة الله، مثل معايا في مسلسل الداعية وكان شخص طيب ومحترم»، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سامي مغاوري يغادر المستشفى

غادر الفنان سامي مغاوري، المستشفى بعد خضوعه للرعاية الصحية، وتركيب دعامتين في قدمه اليسرى، بسبب انسداد شريانين في القدم، وذلك إثر إصابته بمرض السكري

وقال مغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة «DMC»، إن سبب مرضه هو الإهمال في مرض السكر، موجهًا رسالة لجميع مرضى السكر، بأن يهتموا بأنفسهم وبحالتهم الصحية.

دنيا عبد العزيز تكشف عن موعد حفل زفافها

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها ستقيم حفل زفافها بعد العيد، مشيرة إلى أن ما حدث في الأيام الماضية ما هو إلا عقد قران فقط، وفق مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي.