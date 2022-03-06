بدء قبول طلبات راغبي التدريبي المجاني على 4 مهن ببني سويف.. غدا
كتب:
الوطن
11:41 ص | الأحد 06 مارس 2022
جانب من الاجتماع
تبدأ مديرية القوي العاملة ببني سويف في قبول طلبات الراغبين في التدريب المجاني لمدة يومين اعتبارا من غداً الأثنين، من حملة الدبلومات المتوسطة على مهن اللحام، والميكانيكا، والكهرباء ، والبرادة، تمهيدا لإجراء المقابلات مع المتقدمين، وبعد اجتيازها سيتم عقد الدورة التدريبية 15 مارس الجاري بمصنع مصر بنى سويف للأسمنت، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المصنع ووزارة القوى العاملة.
تعاون بين بنى سويف للأسمنت والقوى العاملة
وقال محمد أنور مدير المديرية إن الدورة التدريبية تأتي باكورة التعاون المشترك بين المصنع والقوى العاملة وذلك لتدريب وتأهيل الشباب داخل المصنع ثم تعيينهم بعد اجتياز الدورة التدريبية ، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.
الحصول على فرصة عمل لائقة
وأوضح مدير المديرية أن الدورة التدريبية ستتيح للمتدربين بعد الانتهاء من التدريب الحصول على فرصة عمل لائقة داخل المصنع ، إيماناً من المديرية بدورها المهم في توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة داخل المحافظة.