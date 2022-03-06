نصائح خبير اقتصادي: استثمر فى الجنيه والذهب والعقار.. واشترِ ما يلزمك الآن

وضع خبير اقتصادي روشتة ذكية للتعامل مع المستجدات العالمية لكل من المنتج والمستهلك، بعد أن أشارت التقارير العالمية عن وجود عدد من الظواهر الاقتصادية السلبية التى ستؤثر على الأسواق، من ضمنها التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة، في العديد من الأسواق الناشئة.

ونصح الخبير الاقتصادي هاني توفيق بضرورة التعايش خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الحرب في أوكرانيا ما تزال لم تتضح لها نهاية قريبة، ووجه نصائحه للمنتج بتخزين احتياجاته من المواد الخام لأطول فترة ممكنة، وبأي ثمن، بما في ذلك الاقتراض بضمان البضاعة.

نصائح خبير اقتصادي للمنتجين

ونصح «توفيق» المنتجين أيضًا بعدم الارتباط بعقود توريد لمنتجاتهم، إلا بعد أن يقوموا بتأمين موادهم الخام وبسعر محدد، لافتًا إلى أن أخطر شيء ممكن أن يحدث لهم هو ثبات سعر البيع مع زيادة التكلفة.

كما طالب المنتج بعدم القيام بأي توسعات وخفض المصروفات العمومية والإدارية بقدر الإمكان، فيما طالبه بأن يكون مدينًا، لأن قيمة النقود تتناقص مع الوقت، وقال: «ما تستطيع اقتراضه لا تدفعه كاش».

نصائح الخبير الاقتصادي للمستهلكين

كما وجه «توفيق» عدة نصائح للمستهلك بالقيام فورًا بشراء احتياجاته الأساسية من أجهزة منزلية أو تغيير السيارة القديمة، أو غيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية: «الآن وليس غدًا».

وقال: «حاول تأجيل ما لا يلزمك من نفقات الرفاهية غير الأساسية، فكل جنيه فى جيبك اليوم قد تحتاجه غداً»، مضيفًا أن الجنيه المصري هو أفضل وسيلة ادخار.

وأضاف: «إذا كان المستهلك يعتمد على الفوائد البنكية فى المعيشة، فالجنيه المصري يعطيك أعلى فائدة في العالم، ولكن لا ترتبط بشهادات ذات فترة طويلة (3 - 6 شهور على الأكثر)، لأن رفع سعر الفائدة محليًا وعالميًا وبمعدلات مرتفعة قريبًا، هو أمر مؤكد، ويجب عليك الاستفادة من الفائدة المرتفعة».

الذهب أفضل استثمار ضد التضخم

وإذا كان المستهلك غير مدخر فى البنوك وغير معتمد على الفوائد، بحسب «توفيق»، فهناك سلة من العملات والذهب هي الضمان، خاصة أوقات التضخم، مؤكدًا أنه إذا أراد المواطن ضم العقار للذهب والعملات ضمن المحفظة، فعليه بالآتي:

- لا بد أن يكون تعاملك مع شركة تطوير قوية وذات سمعة حسنة.

- العقار يكون جاهزًا أو شبه جاهز للسكن لكي تتجنب مشاكل ارتفاع سعر الخامات وزيادة تكلفة التشطيب.

- عقار يسهل تسييله عند الاحتياج للسيولة، فتسييل العقارات الآن من أصعب ما يمكن، لا سيما فى ضوء زيادة المعروض وتسهيلات الدفع التى تصل لـ15 عامًا.