إحالة مديرين و11 معلما للتحقيق لتأخرهم عن طابور الصباح في بني سويف

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، إحالة مديرين اثنين و11 معلمًا ومعلمة للتحقيق، بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية وعدم حضور طابور الصباح.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة، على مدرسة الثورة للتعليم الأساسي «الابتدائي والإعدادي»، حيث ألغى تكليف مديري المدرسة وإحالتهما للتحقيق أيضًا، لعدم الالتزام بالإشراف اليومي.

وكيل تعليم بني سويف يفاحئ مدارس ببا

وفاجأ وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عددًا من المدارس بإدارة ببا التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط المعلمين، والعجز والزيادة ومدى تنفيذ البرنامج العلاجي للتلاميذ، بناء على تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول، وذلك وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم الفني، وتكليفات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتكثيف المتابعة على العملية التعليمية.

تعيين مدير جديد لمدرسة الثورة للتعليم الأساسي

وفوجئ وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال جولته، بعدم وجود مديري مدرسة الثورة للتعليم الأساسي، أحدهما للابتدائي والآخر للإعدادي، حيث كلف مدير الإدارة التعليمية بإرسال لجنة متابعة على وجه السرعة للمدرسة، وإزالة السلبيات فورًا أثناء الزيارة.

كما فوجئ وكيل الوزارة بتأخر 11 معلمًا ومعلمة عن الحضور في المواعيد الرسمية وعدم حضور طابور الصباح، مقررًا إحالتهم للتحقيق.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم مديرًا واحدًا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدرسة ووكيلًا لكل مرحلة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتوفير مناخ صحي وآمن.