الأرصاد: انخفاض مستوى الرؤية بالقاهرة والمحافظات بسبب العواصف الترابية

حذرت هيئة الرصاد الجوية، من انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، بسبب العواصف التربية التي تشهدها معظم مدن ومحافظات الجمهورية، منذ ساعات الصباح الباكر، وأثرت على حالة الطقس.

وأشارت الأرصادر الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن العواصف التربية أثرت بشدة خلال الساعة الماضية على انخفاض مستوى الرؤية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض خماسيني حار، يصحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية، على جميع انحاء الجمهورية.

مستوى الرؤية الأفقية 2000 متر

وتابعت الأرصاد في بيانها، بأن مستوى الرؤية الأفقية حاليا على بعض المناطق القاهرة 2000 متر، وسرعة الرياح 21 عقدة، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحولت في عدد من المناطق إلى عواصف ترابية.

وأشارت إلى أنه جرى تسجيل مستوى الرؤية 2000 متر، على منطقة برج العرب، وسرعة الرياح 15 عقدة، و4000 متر على محافظة الإسماعيلية، وسرعة الرياح 20 عقدة، ومحافظة أسيوط 2000 متر، وسرعة الرياح 15 عقدة.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 27 12

الإسكندرية 22 12

طنطا 27 11

شبين الكوم 27 12

دمنهور 25 12

بلطيم 23 11

مطروح 20 13

السلوم 20 11

سيوة 24 08

بورسعيد 26 12

دمياط 24 11

الزقازيق 27 12

المنصورة 27 12

الإسماعيلية 30 12

السويس 30 12

العريش 30 13

رفح 29 12

رأس سدر 29 12

نخل 31 12

نويبع 32 18

طابا 29 16

كاترين 24 09

الطور 29 15

شرم الشيخ 29 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 30 11

بني سويف 30 11

المنيا 31 12

أسيوط 32 12

سوهاج 34 13

قنا 35 14

الأقصر 35 15

أسوان 36 16

إدفو 36 16

أبو سمبل 35 16

الوادي الجديد 36 15