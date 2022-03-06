السادات لـ«حقوق إنسان النواب»: نسعى للتواصل مع منظمات تعمل بالخارج لتفنيد الشائعات

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان عرضا من رؤساء لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستراتيجية عملهم منذ تشكيل المجلس، في حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية، التي لها مواقف تجاه مصر، ويسمع لها في الخارج، وذلك للاستماع إليها، كما سيتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التي لها تاريخ سياسي وغير ممثلة في البرلمان، ولقاءات مع ممثلي النقابات والاتحادات.

قريبًا نستمع إلى منظمات حقوقية لها مواقف تجاه مصر في الخارج

قال السادات: نسعى إلى الاستماع لهم، لا سيما أننا اكتشفنا أن كثيرًا مما يتردد من شائعات يحتاج إلى تفنيد، وبالتالي سنبدأ بهم، لأنهم يعملون داخل مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بـمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ووعد محمد أنور السادات بعرض نتائج هذه اللقاءات على الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موجهًا عددًا من التساؤلات بشأن الدور الرقابي لمجلس النواب، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات التي تعد لها لجنة حقوق الإنسان أو بصدد الانتهاء.

تدشين مرصد لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني

رد النائب طارق رضوان، مؤكدًا أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة، امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعًا أن هناك تشريعات في مختلف اللجان بالمجلس، كما أن اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات.

فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المرحلة المقبلة، ستشهد تدشين مرصد يستهدف توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني.

وقال خلال اجتماع اللجنة إن المرصد سيعمل على استجلاء الحقائق حول توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني العاملة فى مصر، مشيرًا إلى وجود نحو 55 ألف جمعية تعمل في المجال المدني على مستوى محافظات الجمهورية.