عاجل.. إصابة ليلى علوي بقطع في الكتف أثناء تصوير «دنيا تانية»: أخدت 9 غرز

أعلنت ليلى علوي إصابتها في أثناء تصوير مسلسلها الجديد «دنيا تانية»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وكشفت ليلى علوي من خلال فيديو عبر صفحتها على «إنستجرام»، كشفت به عن إصابتها بقطع في الكتف عبارة عن 9 غرز.

ليلى علوي: عملت 9 غرز ورجعت أكمل تصوير

وعلقت ليلى علوي على الفيديو: «شكرا للي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت اطمنكم الحمدلله، إمبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول، تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة، شكرا الدكتورة أميمة إدريس والدكتور محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم، ادعولنا نكمل على خير».

ومسلسل ليلى علوي «دنيا جديدة» آخر المسلسلات المنضمة للسباق الرمضاني، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، أشرف زكي، ليلى عز العرب ووفاء صادق ومجدي كامل.