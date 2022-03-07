3 أحداث شهدها الوسط الفني في 24 ساعة.. مرض ووفاة وإصابة

شهد الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا والوسط الفني، وهو ما تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية.

مرض غادة عادل

حالة من القلق انتابت جمهور الفنانه غادة عادل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر ابنها، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، منشورا يفيد بتعرض والدته لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، مناشدا الجمهور بالدعاء لها أن تتعافى.

وانهالت الدعوات للفنانة غادة عادل بالشفاء العاجل من الجمهور وزملائها بالوسط الفني.

اصابة ليلى علوي اثناء تصوير «دنيا تانية»

كما أصيبت الفنانة ليلي علوي بجرح في كف اليد أدي إلى علاجها بـ9 غرز، وذلك أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «دنيا تانية».

ونشرت «علوي»، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» المشهد الذي أصيبت فيه، وعلقت قائلة «إمبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف، أدى لعمل 9 غرز، ورجعت للتصوير بعدها على طول، تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة».

ومن المقرر أن يخوض مسلسل «دنيا جديدة» للفنانه ليلى علوي السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته مي سليم، وأشرف زكي، وليلى عز العرب، ووفاء صادق، ومجدي كامل.

تشيع جثمان الإعلامي إياد داوود

وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة، شُيع ظهر أمس الأحد، من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، جثمان الإعلامي الشاب إياد داوود، والذي رحل عن عالمنا متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحرص على توديع «إياد» إلى مثواه الأخير أصدقاؤه وخطيبته، والذين دخلوا في نوبة بكاء أثناء تشيع الجثمان.

ومن المقرر أن يقام عزاء إياد داوود، مساء اليوم الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية.