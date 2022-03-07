«شوقي»: طلاب 4 ابتدائي كسبوا اليابانيين..وكتب التيرم الثاني في المدارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أبلوا بلاءً حسنا في الامتحانات، وهو ما يفسر حالة الهدوء التي تسود العملية التعليمية، موضحًا: «الكتب موجودة، والأهالي اطمأنوا إلى قدرة أولادهم على التعامل مع المناهج».

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر: «ولادنا فاجأوونا بمقاييس كثيرة، حيث خضع عدد منهم أمام عدد من التلاميذ اليابانيين في الرياضيات»، مشيرًا إلى أن هذا الامتحان ينتهي إلى الصفوف الرابع الابتدائي، والأول والثالث الإعدادي.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «ولادنا اللي في 4 ابتدائي كسبوا أقرانهم من اليابان و15 دولة أخرى، وده كلام الجهة اليابانية اللي بتعمل الامتحانات وتصححه لأطفال من 15 دولة، ومصر واليابان كانت من بينها».

طرح كتب الفصل الثاني

وأوضح وزير التربية والتعليم: «كتب الترم الثاني نزلت وحجمها مختلف، واتعمل جدولة لها بقدر ما هو متبقي في العام الدراسي».

وأكد، أن الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي لهم نفس المنهجية والمنصات الإلكترونية والشكل العام والفلسفة، وستكون العملية التعليمية مختلفة بداية من الصف الأول الإعدادي.

قيادة سياسية مؤمنة بالتعليم

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه لولا إيمان القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية بضرورة بناء الإنسان المصري كعمود رئيس في الجمهورية الجديدة، لما قطعت الدولة المصرية هذا الشوط في تطوير التعليم.