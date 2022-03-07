عرض فيلم «2 طلعت حرب» بمهرجان الأقصر السينمائي الدولي

عُرض فيلم «2 طلعت حرب» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر السينمائي الدولي، إذ يمثل مصر في المهرجان، وجرى عرضه في قصر ثقافة مدينة الأقصر.

عدد من النجوم حضروا عرض الفيلم

وحضر عرض فيلم «2 طلعت حرب» عدد من نجوم الفن والإعلاميين، منهم الفنان حسين فهمي ومحمود حميدة وعمر عبدالعزيز وبسمة، إضافة إلى خالد عبدالجليل رئيس الرقابة الفنية للمصنفات الفنية، وكذلك نجوم الفيلم.

إشادة جماهيرية بالفيلم

وحصل الفيلم على إشادة الجمهور، والذي تفاعل في الندوة التي أعقبت عرض الفيلم، وتمنوا حصول الفيلم على إشادة الجمهور عند عرضه في القاهرة.

أبطال الفيلم

فيلم «2 طلعت حرب»، من تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وبطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد مجدي وشريف حلمي وسهر الصايغ وعبير صبري ومحمود قابيل والنجم الكبير سمير صبري.