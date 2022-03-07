ليلى علوي عن إصابة يدها: رجعت لـ«دنيا تانية» عشان نلحق رمضان (فيديو)

علقت الفنانة ليلى علوي على إصابتها أثناء تصوير مسلسل «دنيا تانية»، قائلة إنها أصيبت بالفعل ولكنها قررت استكمال تصوير المسلسل للحاق الموسم الرمضاني، نظرا لأن التأخير ليس في صالح العمل الفني، وذلك رغم نصائح المخرج والمنتج لها بضرورة التزامها الراحة في المنزل.

رجعت أصور عشان ألحق رمضان

وأضافت ليلى علوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «أنا اتصبت فعلاً بس رجعت تاني أكمل، وماينفعش أوقف عشان لازم إن شاء الله ألحق رمضان، لأن أي تأخير مش في الصالح رغم إن المخرج والمنتج قالولي لازم ترتاتحي، ولكن الحمد لله رجعت وكملت وقولتلهم لازم اشتغل».

قررت أكمل المشهد للآخر رغم نزول الدم

وروت ليلى علوي تفاصيل الإصابة، قائلة إنها بالرغم من أنها تصور مشهدا صامتا لكنه يحمل في طياته مشاهد الغضب والانفعال، ولم يتطلب منها الأمر كسر الزجاج، لكنها لم تشعر بنفسها وكسرته ما تسبب في إصابتها بيديها، «مشهد مهم رغم إنه صامت، لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وانفعال، ورغم أنه لم يُطلب مني كسر الزجاج، وكان ممكن أمسك حاجة أضرب الزجاج، لكن ماحستش بنفسي، ولقتني بكسره بإيدي، ورغم نزول الدم كملت المشهد للآخر».

أخدت 9 غرز في إيدي

وواصلت: «كملت لحد الألم ما زاد، ومابقتش عارفة أطبق إيدي وصوابعي، قولتلهم تعبانة، ورحت المستشفى، وأنا اندمجت في المشهد والانفعال وماحستش بنفسي وأخدت تسع غرز في إيدي بشكل تجميلي».

ومسلسل ليلى علوي «دنيا جديدة» آخر المسلسلات المنضمة للسباق الرمضاني، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، وأشرف زكي، وليلى عز العرب، ووفاء صادق، ومجدي كامل.