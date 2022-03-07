غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية.. مخالفات بالجملة وتهاون بكورونا

نفذت رئاسة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، حمله لغلق مركزين للدروس الخصوصية، وتفريق الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتزامن مع شن رئاسة حى أول الزقازيق، بالاشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، حملة لغلق وتشميع أحد المؤسسات التعليمية بنطاق الحي، لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها واستخراج كل التراخيص المطلوبة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، لمراجعة تراخيصها، والتأكد من التزامها، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

حملات مفاجئة على السناتر

تستمر الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية، التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تعلميات مشددة بشأن جميع الملفات

يشار إلى أن محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بخصوص العديد من الملفات، منها التشديد على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، سواء تعدي على أراضي زراعية أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفذ الإزالة الفورية، لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قِبل منظومة المتغيرات المكانية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، حملة إزالة مكبرة، لإزالة التعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالجديدة، بإجمالي مساحة 3350 مترا، وتطبيق القانون على المخالفين.