تحرير 9380 عقد تقنين تعديات على أملاك الدولة بالشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً اليوم الاثنين، بحضور العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين والبت فيها، وإبرام العقود اللازمة بتقنين أوضاعهم، طبقاً للقانون، ودخولهم تحت مظلة الدولة.

المحافظة تلقت 17 ألفًا و381 طلب تقنين

وفي هذا الإطار، أوضح مدير إدارة الأملاك بالديوان العام أنه تم تحرير 9380 عقد تقنين أوضاع لتعديات على أملاك الدولة بمختلف مراكز الشرقية، بالإضافة إلى عدد من العقود المنتظر تحريرها، وتبلغ 2247 عقداً، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين 17 ألفًا و381 طلباً، منها 14 ألفًا و456 طلباً صالحاً للتقنين، وعدد 2927 طلباً غير صالحة للتقنين حتى اليوم، مشيراً إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بمحافظة الشرقية.

رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدف بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقاً للقانون 241 لسنة 2020، لردع المخالفين، واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.