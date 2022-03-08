7 دول تفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.. وموسكو ترد بقائمة معادية

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، والتى دخلت يومها الثالث عشر اليوم الثلاثاء بلغ إجمالى الدول التى فرضت عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا 7 دول بعد إعلان نيوزيلندا فرض عقوبات على روسيا.

نيوزيلندا

فرضت نيوزيلندا عقوبات على شخصيات في الحكومة الروسية، أبرزها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، فضلا عن حظر دخول البلاد لقائمة تضم 100 شخصية مرتبطة بشن الحرب على أوكرانيا، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حكومته ووزيري دفاعه وخارجيته.

أمريكا

فرضت أمريكا عقوبات جديدة على روسيا استهدفت نخبتها السيادية، وقال الرئيس الأمريكى بايدن إن العقوبات تضرب اقتصاد روسيا، مشيرا إلى عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي.

ولفت إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع «السيل الشمالي 2» وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.

بريطانيا

فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة بنوك روسية وعلى رجال أعمال روس،ولوح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بعقوبات أخرى بالتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبى.

ألمانيا

قررت ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي-2» مع روسيا.

كندا

فرض كندا عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وحظرت على الكنديين الانخراط بشراء سندات الدين الحكومية الروسية.

أستراليا

فرضت استراليا حظر دخول وعقوبات مالية ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي.

اليابان

قررت اليابان فرض حظر على الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليهما.

الاتحاد الأوروبى

طالت الاتحاد الأوروبي، 27 شخصا وكيانا روسيا، وتم فرض عقوبات على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي" صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

كما تشمل العقوبات منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية

روسيا تقر قائمة بدول معادية

فى المقابل أقرت الحكومة الروسية أمس قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بـ"العدائية"، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا

وتشمل القائمة التى أقرتها روسيا أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة وأمريكا وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.