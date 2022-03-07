عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 6 في انهيار صومعة قمح ببني مزار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون نتيجة انهيار صومعة لتخزين وحفظ القمح في مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، قبل قليل، أثناء إجراء أعمال صيانة وتفريغ الهواء بالصومعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لبدء موسم توريد القمح هذا العام.

انهيار صومعة قمح أثناء الصيانة وتفريغ الهواء

وقالت مصادر إنه أثناء إجراء أعمال الصيانة وتفريغ الهواء بصومعة لحفظ الأقماح بمطحن بمركز بني مزار بشرق الترعة، لتجهيزه لاستقبال موسم توريد القمح في 15 أبريل المقبل، انهارت إحدى الصوامع، وسعتها 80 طناً، وكانت فارغة من وجود أي أقماح، ونتج عن ذلك ومصرع اثنين من العمال وإصابة 6 آخرين.

حصر الخسائر والتلفيات والضحايا

انتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات محافظة المنيا ومديرية التموين وشركة مطاحن مصر الوسطي إلى موقع الحادث، للمتابعة وفحص أسباب وظروف انهيار الصومعة، وحصر الخسائر والتلفيات والضحايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم نقل المتوفيين، أحدهما يُدعى «محمد جمال»، 34 سنة، إضافة إلى عامل آخر يجري التعرف على هويته، إلى مستشفى التكامل بقرية «الشيخ فضل»، حيث تم التحفظ على جثتيهما تحت تصرف النيابة، كما تم نقل 6 مصابين لنفس المستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وهم «حسن كامل»، 41 سنة، و«مؤمن رزق»، 42 سنة، و«رضا محمد»، 35 سنة، و«مصطفى توني»، 23 سنة، وجميعهم من أبناء مركز بني مزار، و«أدهم جلال»، 35 سنة، من مركز سمالوط، و«محمود محمد»، 35 سنة، من مركز المنيا.

حادث سابق بانهيار صومعة قمح في بني مزار

وشهد مركز بني مزار في وقت سابق، وتحديداً في شهر يوليو من عام 2019، انهيار صومعة قمح دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية، وأفادت مصادر بالتموين وقتها بأن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز 3 آلاف طن، وكما أن هناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة، وتقع بجوار محول كهربائي.