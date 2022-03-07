فخري الفقي: الاحتياجات الأساسية للشعب المصري مؤمّنة بشكل كامل

علق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، قائلا إن الدولة المصرية شهدت مشروعات قومية كثيرة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الشعب المصري مؤمّن من حيث احتياجاته الأساسية.

وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «ما يحدث الآن شبه حرب عالمية على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي فقط، فهناك الولايات المتحدة وأوروبا الغربية من ناحية وروسيا التي تدعمها الصين عن بُعد».

زيادة كبيرة في الأسعار العالمية

تابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع سعر برميل البترول مسألة محيرة، كما أن سعر طن الفحم كان يقدر بنحو 120 دولار أصبح 400 دولار، كما تضاعف سعر الغاز الطبيعي 3 أضعاف، والأهم هو القمح الذي كان سعر الطن منه 250 دولار تخطى سعره 400 دولار ويمكن أن يصل إلى 450 دولار.

وأكد، أن العالم يشهد أيضا عدم استقرار أسعار الصرف، وهو ما انعكس على علاقة اليورو بالدولار والين بالإضافة إلى العملات المحلية: «إحنا فلتنا بالمشروعات والطرق والكباري».

الرئيس السيسي يسابق الزمن

أشار الفقي، إلى أنّ إيقاع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سريعا ويسابق الزمن: «عدينا من أزمات مثل كورونا والآن نمر بصراع عالمي على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي، وعمليات الشحن مكلفة وهناك توقفات في مراكز الامداد على العالم».

وأوضح: «آن آوان الابتكارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما بدأته مصر في محطة بنبان بمحافظة أسوان».