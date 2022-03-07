إيقاف مسئولين عن العمل لزيادة التعديات على الزراعات بالحامول

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إيقاف عدد من المسئولين عن العمل لمدة شهر، وذلك لزيادة التعديات على الأراضي الزراعية، في قريتي «التفتيش» و«السحايت»، التابعتين لمركز ومدينة الحامول، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق اختصاص عملهم.

جاء قرار المحافظ بإيقاف المسؤولين عن العمل، وفقاً لما جاء بتقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والتقارير الصادرة عن مركز المتغيرات المكانية الرئيسي، وفق المنظومة اليومية.

المتابعة الميدانية ترصد زيادة التعديات بقرى الحامول

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه بناءً على تقرير المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بالمرور على قريتي (7 و9)، التابعتين لقرية «التفتيش»، تلاحظ قيام بعض المواطنين بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية، كما أشار تقرير المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات إلى وجود حالات تعديات على الأراضي الزراعية، في زمام قرى «المنصور والإصلاح وغرب الحفير».

محافظ كفر الشيخ يشدد على رصد التعديات في المهد

كما شدد محافظ كفر الشيخ على جميع الوحدات المحلية، لرصد أي محاولات تعديات في المهد، والتعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لن يتم السماح بعودة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

واكد «نور الدين» أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية محور رئيسي في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز، لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً، والتعامل مع التعديات بكل حسم، وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.

يذكر أن هناك حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقرى والمدن، في مختلف مراكز كفر الشيخ، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين.