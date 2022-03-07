«صفاء» وابنتاها: «البرد كان بياكلنا والمطرة بتغرّقنا.. والمبادرة خلّت الحلم حقيقة»

فى بيتٍ غُطى جزء من سقفه بالخوص، وآخر بقطع من الصاج الصدئ بدلاً من الخشب الذى يأكله النمل الأبيض، عاشت صفاء على محمد، الأم العشرينية، بين حوائط متشققة لتربى طفلتيها، بمفردها، دون مساعدة من أحد، قبل أن تصل إليها مبادرة «سكن كريم».

تصف «صفاء»، صاحبة الـ29 عاماً، حالها قبل تطوير منزلها ضمن المبادرة: «البرد بياكلنا أكل، والمطرة بتغرّق البيت، كان كل طموحنا سقف بالصاج يحمينا من المطر، الجو هنا بالليل برد شديد».

وتقول «صفاء»، إحدى المستفيدات من مبادرة «سكن كريم» بقرية أولاد «عزاز» بمركز أخميم محافظة سوهاج، لـ«الوطن»: «أنا كنت قاعدة فى عشة أنا وبناتى بعد ما أبوهم سابنى ومشى، كان بينزل علينا ميّه وحشرات وتراب، الحكومة جت خدت اسمى، وعملوا لى بيت جاهز من كله؛ سقف وبلاط وأبواب، ودخّلوا لى الميّه والكهربا كمان، بعد ما كان بيتى نصه واقع، وماكانش فيه أبواب، كان مقفول بستارة، ومعاييش أى دخل غير تكافل وكرامة يا دوب بجيب أكل للعيال».

مشكلات عديدة كانت تواجه الأسرة الصغيرة، ففى الشتاء تتساقط الأمطار داخل المسكن المغطى بالصاج المتآكل والصدئ، والجزء الثانى من المنزل دون سقف تقريباً، وفى الصيف لا يحمى من حرارة الشمس، فضلاً عن الحشرات التى تسكن المنزل باستمرار، سواء بين الجدران أو أسفل الأرضية.

وجدت «صفاء» وابنتاها من يحنو عليهن، ويرسم ملامح السعادة على وجوههن، بعد أن حولت «سكن كريم»، التى شملتها مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، منزلهن إلى سكن آدمى تصله كل المرافق بعد سنوات طويلة من إهمال وتهميش المناطق النائية من الريف، لتجلس أمامه مع ابنتيها، ويشاركهن الفرحة جيرانهن وأهالى القرية.

وبعد 30 يوماً من العمل، كانت الأسرة الصغيرة على موعد مع تسلّم المنزل الذى تجدد بالكامل وفقاً لأحدث المواصفات، لتصف الأم العشرينية المنزل بعد وصول «سكن كريم» بأن الحلم أصبح حقيقة: «حسيت كأننا فى حلم من اللى شُفته، ماكنتش مصدقة نفسى واللى حصل فى البيت، بقى ليه سقف، وحمام ومطبخ بالسيراميك». وعن مشاعر ابنتيها أضافت: «العيال كانت فرحانة، وقالوا لى مش هنروح ننام عند عمتك تانى، خلاص بقى عندنا بيت».