استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية.. وممرات آمنة للمدنيين

استأنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، اليوم، بعد تأجيل ثالث جلساتها لنحو أسبوع، يأتي ذلك بعد انعقاد المفاوضات الروسية الأوكرانية للمرة الأولى على الحدود البيلاروسية البولندية، بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، آواخر شهر فبراير الماضي، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية

قال الوفد الروسي المفاوض، إنّ المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر مع الجانب الأوكراني، وأضاف الوفد الروسي أنّ تلك الجولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، لم تحقق نتائج، وبمثابة خيبة أمل، وهو عكس ما توقعه أفراد الوفد المفاوض.

بادرة أمل في المفاوضات الروسية الأوكرانية

على عكس ما صرّح به الوفد الروسي، فإن الوفد الأوكراني عبّر اليوم الاثنين، عن جدية وبادرة أمل للمفاوضات مع الجانب الروسي، إذ قال الوفد الأوكراني بدوره، إنّ المحادثات مع الروس، أثمرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن الإجلاء للمدنيين من المدن التي تتعرض إلى قصف روسي عنيف ومكثف، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر شهر فبراير الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا.

العثور على ألغام في ممرات اللاجئين الأوكرانيين

وكانت هيئة الصليب الأحمر الدولي، أعلنت العثور على ألغام في ممرات الخروج الآمنة للمدنيين الأوكرانيين، وهو الأمر الذي استنكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حديثه اليوم، واصفاً ما قامت به «موسكو» من عدم تأمين ممرات للاجئين الأوكرانيين، بعدم احترام القانون، وتابع أنّ الأمر يعد «استخفاف» من قبل الرئيس الروسي بالمبادئ السياسية والأخلاقية حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

نزوح الآلاف وسقوط مئات الضحايا

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثاني عشر، وأسفر النزاع عن نزوح آلاف المدنيين الأوكرانيين والمقيمين من جنسيات مختلفة، كما أعلنت الأمم المتحدة عن سقوط مئات الضحايا الأوكرانيين جرّاء الهجمات الروسية المتواصلة.