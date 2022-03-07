مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم ملاكي ونقل بطريق «جنيفة»

شهدت محافظة السويس حادث تصادم مروع على طريق «جنيفة»، مساء اليوم الاثنين، بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أسفر عن مصرع شخصين تم نقل جثتيهما إلى مشرحة السويس، وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما إلى مستشفى السويس العام للعلاج، وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغات لإسعاف السويس من قائدي السيارات

تلقت غرفة عمليات إسعاف السويس عدة بلاغات من قائدي السيارات على طريق «جنيفة»، تفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل «فنطاس»، على مسافة نحو 35 كيلومتراً من مدينة السويس، مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، وجه مرفق إسعاف السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي، رقم (ط س ل 6489)، يستقلها 4 أشخاص.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثتي المتوفين إلى نفس المستشفى، حيث تم التحفظ عليهما في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث

كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى نقل من الخلف، بسبب السرعة الزائدة، وعدم تقدير المسافات.

وأفاد شهود عيان بأن الحادث السيارة الملاكي تحطمت أسفل مؤخرة السيارة النقل، وجرى الاستعانة بمعدات ومقص كهربائي، استخدمه رجال الحماية المدنية لانتشال حطام السيارة الملاكي، كما تم تقطيع مقدمتها، حتى يتمكن رجال الإسعاف من إخراج جثامين الضحايا والمصابين.