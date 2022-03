اشتعال النيران بمستودعات نفط في كييف بعد ضربات جوية روسية (فيديو)

اشتعلت النيران في مستودعات النفط في مدينتي جيتومير وتشيرنيايف، في أعقاب الضربات الجوية الروسية، وبحسب صحيفة كييف اندبندنت الأوكرانية، فإن مستودعين للنفط أصيبا جراء الضربات الجوية الروسية في منطقة جيتومير أوبلاست، بعد الغارات الجوية.

Two oil depots in Zhytomyr Oblast on fire after air strikes.



According to the State Emergency Service, the targeted oil depots are in Zhytomyr and Cherniahiv. The fire has been extinguished. No casualties have been reported yet.



Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/il97wfmMwI