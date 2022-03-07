اشتعال النيران بمستودعات نفط في كييف بعد ضربات جوية روسية (فيديو)

اشتعلت النيران في مستودعات النفط في مدينتي جيتومير وتشيرنيايف، في أعقاب الضربات الجوية الروسية، وبحسب صحيفة كييف اندبندنت الأوكرانية، فإن مستودعين للنفط أصيبا جراء الضربات الجوية الروسية في منطقة جيتومير أوبلاست، بعد الغارات الجوية.

Two oil depots in Zhytomyr Oblast on fire after air strikes.



According to the State Emergency Service, the targeted oil depots are in Zhytomyr and Cherniahiv. The fire has been extinguished. No casualties have been reported yet.



Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/il97wfmMwI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية، فإن مستودعات النفط المستهدفة، والموجودة في جيتومير وتشرنيايف، يتم إطفائها، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع اي إصابات.

تدمير محطة كهرباء فرعية في سومي

يذكر ان محطة كهرباء فرعية ومصنع خبز ومحطة تعبئة في بلدة ليبدين بمنطقة سومي كانوا قد دمروا بسبب القصف الروسي، وذلك بحسب دميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي، ونتيجة لذلك انقطعت الاتصالات المحمولة في منطقة كراسنوبيليا.

البيت الأبيض لم يتخذ قرار حظر النفط الروسي بعد

وعلى صعيد التحركات السياسية تجاه الازمةـ قال البيت الأبيض اليوم، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كانت ستحظر النفط الروسي، وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، إن المناقشات ما زالت تحدث داخليًا حول النفط الروسي حيث يناقش المسؤولون كيفية معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وتشن روسيا غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا منذ 24 فبراير، وكانت القوات الروسية تقصف وتدمر البنية التحتية في المدن والقرى الأوكرانية باستخدام المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ الباليستية.