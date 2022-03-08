إزاي تقدم شكوى لو رصدت مخالفة بناء في محيطك؟

إزالة 5 حالات بناء مخالف في طوخ بالقليوبية و18 أخرى في الإسكندرية وغيرها من الإزالات شهدتها المحافظات خلال اليومين الماضيين بفضل الإبلاغ عنها والتحقق من البلاغات المقدمة في إطار محاربة الدولة التعدي على أراضيها والبناء العشوائي.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض في التقرير التالي طريقة تقديم شكوى مخالفات البناء كالتالي:

شكاوى وزارة التنمية المحلية

وفقا لوزارة التنمية المحلية فإنه من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، يمكن للمواطنين التواصل وإرسال شكواهم الخاصة بالبناء المخالف أو شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال الآتي:

- تطبيق واتس آب على رقم 01150606783.

- الصفحة الرسمية لمبادرة صوتك مسموع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

- عن طريق رقم الخط الساخن 15330.

- كذلك عن طريق البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.

شكاوى وزارة الزراعة

كما خصصت وزارة الزراعة الأرقام التالية للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي والتي تستجيب على الفور وتحقق في الأمر ، وذلك بعد إرسال الشكوى عبر الطرق التالية:

- الخط الساخن على الرقم المختصر 19561.

- رقما 01111866711 - 01111866710 وخدمة واتس آب.

2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء

وفي سياق متصل كان قد أعلن في فبراير الماضي السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة راجعت ردود أفعال المواطنين بشأن اشتراطات البناء الجديدة، لافتا إلى وجود مليون و600 ألف طلب تصالح في القرى ومليون و200 ألف في المدن.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة كبيرة من طلبات التصالح بحسب قانون التصالح الحالي لا يجوز التصالح بشأنها مثل البناء على أراضي الدولة أو الأراضي التي تخص الآثار أو البناء خارج الإطار المستخدم للبناء، والبناء على الأراضي الزراعية، وتجاوز قيود الارتفاع، ويتم النظر في هذه النقطة بالتنسيق مع القوات المسلحة.