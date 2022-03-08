لو بتدور على فرصة.. إزاى تقدم في برنامج الخريجين 2022 للبنك الأهلي؟

كشف البنك الأهلي المصري عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب الخريجين 2022، الذي يستهدف شريحة طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة، شروط أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون مدة التدريب 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات، بهدف تأهيل وإعداد الخريجين الجدد لعام 2022 للعمل بالمجال المصرفي.

برنامج البنك الأهلي لتدريب الخريجين 2022

ووفقا لـ البنك الأهلي فإن برنامج تدريب الخريجين لهذا العام الجاري، يتطلب عدد من الكليات والتخصصات المطلوبة للحصول على فرصة التدريب وهي:

- تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية».

- إدارة اعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

- اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء».

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات».

- حقوق.

وأكد البنك الأهلي أنه يجب أن تكون التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى، وألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك من الدرجة الاولى حتى الدرجة الثالثة نسب او حتى الدرجة الثانية مصاهرة، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة هي: «صورة بطاقة الرقم القومي، إثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية، التقدير العام عن الأعوام السابقة».

وظائف البنك الأهلي المصري لذوي الخبرة

كما أشار البنك الأهلي لإمكانية أن يتقدم ذوي الخبرة لحصول على الوظائف من خلال عدد من الشروط، وهي:

- يجب ألا يكون للمتقدمين أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

- يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة 3 سنوات فأكثر.

- تقديم توثيق سنوات الخبرة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.