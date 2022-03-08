رفع 230 طن قمامة من الشوارع في حملات لجهاز النظافة بالمنصورة

أعلن المحاسب نادر محيي الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، في محافظة الدقهلية، أنه تم رفع 230 طن قمامة و8 أطنان أتربة من الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، في حملات لجهاز النظافة والتجميل بالمنطقة المركزية، مشيراً إلى أنه تم العمل على جميع القطاعات بأنحاء المدينة، بمشاركة 72 معدة في الوردية الأولى، و25 معدة في الوردية الثانية، و20 معدة في الوردية الثالثة، ما بين سيارات حمولة 5 و10 و20 طن، تنوعت بين مركبات قلاب، ولودرات صغيرة «بوكيت»، ولودر كبير، وسيارات كهرباء.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس جهاز النظافة بمدينة المنصورة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحملات خرجت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات ‏المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع ‏والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن‎ .‎

فرق حملات النظافة تنتشر في شوارع المنصورة

وأشار «محيي الدين» إلى أنه تم المرور من خلال فرق الحملة على شوارع «الترعة والجلاء والصدر والنخلة والجمهورية والمشاية والثانوية وعبد السلام عارف»، وأسفل كوبري المرور، وفي نطاق المستشفى الدولي ومديرية الصحة، وشارع كلية الآداب والجامعة.

كما تم تنفيذ أعمال غسيل البلدورات بشارع بورسعيد، ورفع القمامة من منطقة محلات 306، والمخلفات الناتجة عن تقليم وتهذيب الأشجار من الحدائق بنطاق شرق المدينة، ومنطقة شارع الجيش والجمهورية، كما تم تدعيم حدائق الجزر الوسطى بشارع الجيش بنباتات مزهرة، وذلك حرصاً على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.