تشييع جنازة طالب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية أم صالح التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة طالب أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، وتم دفن الجثمان، وسط صراخ وعويل الأسرة.

مصرع طالب أسفل عجلات قطار المنوفية

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا، اليوم الثلاثاء، من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالب أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية» بدائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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بالانتقال والفحص تبين، مصرع طالب يدعى «م. ا» أسفل عجلات قطار في أثناء عودته من مدرسة الشهيد مجدي فريد الصناعية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة بركة السبع، والاستماع إلى أقوال الأهالي وشهود العيان في الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس عاطل ضبط بحوزته 14 تذكرة هيروين

من ناحية أخرى، أمرت جهات التحقيق بمدينة سرس الليان في المنوفية، بحبس عاطل ضبط بحوزته 14 تذكرة هيروين قبل ترويجها، إذ ضبط المتهم بعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وإجراء التحريات السرية للمباحث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية والعميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، بتفاصيل الواقعة.