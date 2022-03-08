تفاصيل وموعد عرض مسلسل حوبتي.. يتكون من 8 حلقات

يبحث عدد كبير من رواد السوشيال الميديا عن مسسلسل حوبتي، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية «شاهد»، بطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، أسمهان توفيق، غدير السبتي، روان العلي، رندا حجاج، منصور البلوشي، حسن زايد، إيمان فيصل، وهو من تأليف عبد الله الرومي، وإخراج حاتم حسام الدين.

مسلسل «حوبتي»، تدور أحداثه حول غرام التي تعيش حياة هادئة وقصة حب كبيرة مع زوجها ثنيان، ولكن تتعرض للخيانة المؤلمة، وتكون بداية سلسلة من المواقف المعقدة التي تغير حياتها إلى الأبد، وتقع أحداثه في 8 حلقات، إذ ينتمي لفئة المسلسلات الموسمية، وهو من إنتاج كويتي.

أحداث مسلسل حوبتي

شخصية غرام التي تجسدها إلهام الفضالة في مسلسل حوبتي، تحب زوجها وتتحول إلى ضحية بسببه؛ إذ تراه صاحب مبادئ وأخلاق مع أنه لا يمت إلى هذه الصفات بشيء، كما يتضمن العمل حالات إنسانية وتحولات نفسية عدة.

وتحدث إلهام الفضالي عن مسلسل «حوبتي»، في مقابلة تليفزيونية مع أحدي القنوات الفضائية قائلة:«إن المسلسل الجديد تفاجيء به الجمهور بتقديم شخصية درامية بعدما اعتاد الجمهور على أعمالها الكوميدية والخفيفة في الفترة الأخيرة»

من هي إلهام الفضالة بطلة مسلسل حوبتي؟

تعتبر إلهام الفضالة، من أهم الممثلين الكويتين، ولدت في 18 يونيو 1974، وأتمت دراستها إلى الثانوية العامة، بدأت مشوراها الفني مع الفنان داوود حسين في مسرحية «عالباب ياشباب»، وهي مسرحية كوميدية كويتية ساخرة تركز على الشباب ومشاكلهم وحياتهم اليومية واحتياجاتهم وأحيانا تمردهم على المجتمع كي يلتفت لمشكلاتهم.

وشارك في بطولة المسرحية داوود حسين، حسن البلام، إلهام الفضالة، بدر الطيار، شعبان عباس، نادر الحساوي، محسن الشمري، عبدالرضا كرم، أحمد إيراج، أحمد العونان، حورية عرفات.