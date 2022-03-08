عاجل.. «رياضة النواب» تستجيب للتنسيقية: إحالة المخالفات الرياضية للمحاسبات

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخالفات نقيب المهن الرياضية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي كشفت إهدار المال في النقابة، وامتناع نقيب المهن الرياضية، عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ سنوات.

قالت النائبة هادية حسني، إن نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحي ندار، امتنعت عن صرف المعاشات عدة أشهر، وهي أقل من 100 جنيه، ما يعد إهدار للمال العام، والدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضية، مطالبة بإحالة المخالفات المالية والإدارية للنيابة العامة للتحقيق فيها، وإجراء تعديل تشريعي على قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة.

نقابة المهن الرياضية امتنعت عن صرف المعاشات

ولفتت النائبة أيه مدني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن قرارات فتحي ندا نقيب المهن الرياضية باطلة، نظرا لصدور عدة أحكام قضائية ببطلان رئاسته، وأن تهربه للمرة الثالثة من حضور اللجنة علامة استفهام كبيرة، تعزز ما صدر من تقارير الجهات الرقابية حلو إهدار المال العام، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تلك المخالفات في أقرب وقت.

وشدد النائب خالد بدوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن امتناع نقيب المهن الرياضية عن الحضور للمرة الثالثة «غير أخلاقي»، ولا يصح أن يصدر من نقيب الرياضيين، الذي كان نائب سابق في البرلمان، مؤكدا أن الأحكام الباتة والصادرة التي تؤكد بطلان رئاسة فتحي ندا للنقابة، لا تجعله جدير بثقة الرياضيين.

وقال: «هو مين فتحي ندا في مصر؟، ده رجل يتلاعب بالقانون، وهذا لن يمر في الجمهورية الجديدة، والمستندات التي أرسلها كاشفة عن مستواه في التعامل، والعمل داخل النقابة، التي يتكالب عليها منذ 2010 وحتى الآن».

تكرار امتناع نقيب المهن الرياضية عن لحضور للمرة الثالثة

وأوضح النائب عمرو دوريش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن تكرار امتناع نقيب المهن الرياضية عن لحضور للمرة الثالثة، يستدعي من البرلمان استخدام أدواته البرلمانية بكل قوة، خاصة أن المخالفات الجسيمة منه، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، تؤكد أن فتحي ندا، جعل من نقابة المهن الرياضية «دولة داخل الدولة»، موجها عتابا صريحا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعدم التصدي لمثل هذه الجرائم المرتكبة في حق الرياضيين.

وأكد النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نقيب المهن الرياضية صاحب «خيال مريض»، وما أرسله من أوراق للرد على طلبات الإحاطة، هي والعدم سواء، منفعلا خلال كلمته: «نقيب للمهن الرياضية يجلس علي كرسي من 2010، ويرسل 10 ورقات عن إنجازاته، ده استهترار لا بد من التصدي له برلمانيا، وأننى علي يقين أن دعم وزارة الشباب والرياضية للنقابة، لا يذهب لمستحقيه، والدليل الواضح على ذلك، تدني قيمة المعاشات التي يتم صرفها».

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق في أقرب وقت للتصدي لإهدار المال العام، وإرسال التقارير الصادرة عن اللجنة المشكلة للنيابة العامة، وأن نواب التنسيقية ستتقدم بتعديل تشريعي علي قانون المهن الرياضية.

نشوى الشريف: نقيب المهن الرياضية لا يحترم البرلمان

وطالبت النائبة نشوى الشريف، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإحالة كل مخالفات نقيب الرياضيين إلى النيابة العامة نظرا لكثرتها، وضربه للأحكام القضائية عرض الحائط، وامتناعه عن الحضور للمرة الثالثة، قائلة: «نقيب المهن الرياضية لا يحترم البرلمان، ولن نصمت على تجاوزاته».

وأكدت النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نقابة المهن الرياضية بلا خدمات أو رعاية للرياضيين، ولا تحاسب أي متجاوز منها بأيه صورة، مطالبة بسرعة التدخل البرلماني لوقف تجاوزات فتحي ندا نقيب الرياضيين، حتى يتحقق الردع العام لكل مخالف.

فيما انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية، تكرار غياب نقيب المهن الرياضية عن حضور اجتماعات اللجنة للمرة الثالثة، مشيدا بحرص نواب التنسيقية على بالدفاع عن المال العام، وحقوق الشعب المصري.

وأوصى رئيس لجنة الشباب والرياضية، بإجراء تعديل تشريعي على قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة حتى لا تترك للأهواء الشخصية للبعض المنتمين إليها، بالإضافة إلى رفع تقرير إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لفحص نشاط النقابة منذ تولي فتحي ندا رئاسة النقابة، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد تقرير شامل بأعمال النقابة خلال فترة النقيب الحالي.