استشاري مناعة: المصابون بكورونا يعانون من الضبابية الدماغية وضعف الانتباه

أجرت جامعة أكسفورد دراسة مؤخرا، تشير إلى أن الإصابة بفيروس كورونا، يتسبب في انكماش للمخ، وأيضًا تقليل المادة الرمادية في المناطق المسؤولة عن التحكم في العاطفة، وخلايا الذاكرة، لذا وضح العلماء المتخصصون في ذلك الأمر، أن تلك التأثيرات جرى ملاحظتها على الأشخاص الذين لم يدخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لمجلة «نيتشر».

وبشأن هذا الأمر، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة خلال حديثها مع «الوطن»، إن فيروس كورونا، يستطيع التأثير على خلايا المخ بأكثر من طريقة، منها أنه يتسبب في عمل جلطات في المخ والتأثير على وظائفه.

علاقة جلطات الرئة وتأثيرها على المخ

أضافت استشاري المناعة والبكتيريا والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن فيروس كورونا أيضًا، يتسبب في عمل جلطات في الرئة، فبالتالي يؤدي إلى نقص الأكسجين الواصل لخلايا المخ؛ فينتج عن ذلك حالة من النسيان وزيادة النوم، وذلك يسمى بمتلازمة ما بعد كورونا.

وأشارت نهلة، إلى أن كوفيد 19 يتسبب في عمل حالة من الإكتئاب والقلق والإضطرابات النفسية، وذلك تعد تباعات غير مباشرة للفيروس، بسبب زيادة المشاعر السلبية لمن يصاب بالجائحة.

نصائح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ونوهت «عبدالوهاب» بشكل خاص لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وأيضًا كل من يعاني من الأمراض المناعية الذاتية وأي خلل في أجهزة المناعة، بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة كل 6 أشهر، والحفاظ على التغذية السليمة، وتناول المشروبات الساخنة باستمرار.

الحاصلون على اللقاح والإصابة بضعف الانتباه

يذكر أن الدراسة، أفادت بأن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، يعانون من ضبابية دماغية أي ضعف في الانتباه والتركيز، وسرعة معالجة المعلومات والذاكرة، لكن لم يذكر الباحثون، بأن التطعيمات المضادة لكورونا، تحد من ذلك الأمر أم لا، لكن هناك اجتهادات توضح بأن الأشخاص الذين تلقوا تطعيمات كورونا، أقل عرضة بمقدار كبير للإصابة عن غيرهم من الغير حاصلين على اللقاح.