إحالة 4 مسؤولين بالتأمينات للمحاكمة التأديبية لصرف مبالغ مالية دون حق

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 16 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير مكتب تأمينات في محافظة الدقهلية، و3 مدخلات بيانات، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالحصول على الأرقام السرية لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالموظفات الثلاث، وإدخال بيانات ومدد غير حقيقية لابنه وبعض المواطنين بقصد تسهيل حصولهم على معاشات بدون وجه حق خلال أعوام 2015 و2016 و2017، مرتكبًا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية

تفاصيل الاتهامات

كشفت التحقيقات، وفقا لمذكرة النيابة الإدارية، أن الموظفات الـ3، هن فوزية متولي محمد، وشيرين السيد محمد، وثناء محمد فوزي، مسجلات تغطية تأمينية بمكتب تأمينات المطرية للقطاعين العام والخاص بمحافظة الدقهلية، تركن الأرقام السرية لأجهزة الحاسب الألي الخاصة بهن للمحال الرابع بوصفه مدير المكتب مما مكنه من ارتكاب جرائم مالية جسيمة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وأكدت النيابة الإدارية قيام المتهم الرابع ممدوح إبراهيم السيد، مدير مكتب تأمينات المطرية بالدقهلية للقطاعين العام والخاص، بتسجيل مدد لها بيانات تاريخية على منشآت تتبع المكتب رئاسته تم إرسالها إلى مكتب ثان وثالث سيارات بور سعيد دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وعددها 14 حالة، مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق لهم بلغت جملتها 272 ألف جنيه.

كما سجل بيانات على منشآت لا تتبع المكتب ودون أي وجود مستند صحيح عن تلك المدد، مما ترتب عليه صرف معاشات لعدد 4 حالات والمرسلة لمكتب سيارات المنزلة بلغت جملتها 165 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسجيل بيانات تاريخية لحالات 5 مواطنين، بقصد إعطائهم مدد وهمية رغم عدم توريد الاستمارات الخاصة بهم بالوارد العام للمكتب، فضلًا عن عدم وجود تسوية مالية لتلك المدد مما ترتب عليه إهدار المال العام.

صرف مبالغ مالية دون وجه حق

كما قام المتهم بتسجيل بيانات على منشآت تتبع المكتب وإعطاء أصحابها مدد تستحق عنها معاش غير صحيح، وعدم توريد استمارات الالتحاق أو إنهاء الخدمة للوارد العام، وعدم وجود تسوية مالية بتلك الحالات وعددها حالتان مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق بلغ 50 ألف جنيه، وتسجيل بيانات تاريخية للمؤمن عليهم لإعطائهم مدد وهمية رغم عدم توريد استمارات خاصة بهم بالوارد العام وعدم وجود تسويات مالية لتلك المدد مما نتج عنه صرف مبالغ مالية بلغت جملتها 33 ألف جنيه لعدد 11 حالة طبقًا للكشف المرفق بأوراق القضية

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب على منشآت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثان وثالث سيارات بور سعيد دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وذلك لحالة أحد المواطنين الذي صرف دون وجه حق 16 ألف جنيه، وسجل بيانات تاريخية للمؤمن عليهم على منشآت تتبع المكتب وإعطاء أصحابها مدد وهمية وعدم توريد الاستمارات الخاصة بهم بالوارد العام وعدم وجود تسوية مالية لتلك المدد لعدد 4 حالات صرفوا 15 ألف جنيه دون وجه حق.

كما تبين تسجيل بيانات تاريخية لبعض المواطنين بقصد إعطاءهم مهن بمدد وهمية وتسجيل بعض المواطنين لاستمارات اشتراك مؤمن عليه، منها استمارة واحدة مفتوحة ثم إنهاء خدمة بعض المؤمن عليهم بتأكيد استمارة 65 بالرغم من عدم ورود تلك الاستمارات بسجلات الوارد العام ووحدة الوثائق وضم المدد لعدد 45 حالة.

النيابة تحدد الاتهامات

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المتهم احتفظ بأوراق تتضمن ختم المكتب أثناء خدمته ظلت معه بعد إحالته للتقاعد، وأصدر بموجبها خطابات بعد إحالته للمعاش موجهه لوحدات مرور بور سعيد والمنزلة غير خاضع منشأتها لمكتب تأمينات المطرية لصالح بعض المواطنين لتسهيل تجديد تراخيص سياراتهم دون إصدار الإيصال اللازم الذي يفيد أن العميل سدد المستحق عليه.

وسجل المتهم مدتين لنجله أحمد ممدوح إبراهيم على منشأة رقم 1110395 والمسماة وحدة آلية حمزة السيد إبراهيم تحت رقم 35747918، في الفترة من أول مايو عام 2010 وحتى 8 سبتمبر عام 2013، ومن 9 سبتمبر عام 2013، حتى أول أكتوبر عام 2013، بدون تسوية على الحاسب الآلي رغم أن تاريخ ورود الاستمارة التي دخلت المكتب برقم 3842 في 24 ديسمبر عام 2013 بعد خروج الابن من المنشأة، وذلك خلال الأعوام من 2015 حتى 2017، مما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق بلغت جملتها 449 ألف جنيه بخلاف مبلغ 33 ألف جنيه تسويات لم تدرج على الحاسب الآلي.